Таджики устроили бойню в центре Уфы

Впрочем, были и те, кто утверждал, что драки с охраной — привычная практика для гостей Vgostibar. Якобы сотрудники заведения позволяют себе самоуправство и грубость по отношению к гостям караоке. Отзывами о травмоопасном посещения уфимского клубами наводнены тематические интернет-ресурсы. Многие из них оставлены еще пять лет назад. Так что, можно сказать, что машущая кулаками охрана — «фишка» Vgostibar.