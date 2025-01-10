Таджики устроили бойню в центре Уфы

Posted 10 января, 15:24
Published 10 января, 15:24
Modified 10 января, 15:27
Updated 10 января, 15:27
Двух граждан Таджикистан, Исмоила Насирдинова и Усмона Исмонова, арестовал Советский районный суд Уфы. Известно, что один из них — студент. В суде молодые люди вели себя спокойно, переводчика не требовали и не отказывались отвечать на вопросы.
Мигрантам вменяется участие в массовой драке. Она произошла в новогодние каникулы возле караоке-бара Vgostibar. У здания на Коммунистической, 50 в Уфе в жесткой потасовке схлестнулись охранники и потенциальные гости заведения. Причина драки — отказ охраны пропустить одного из визитёров внутрь. В потасовке драчуны применяли против охранников всё — били руками и ногами и даже пустили в ход нож.
— По версии следствия Насирдинов и Исмонов и иные неустановленные лица, совершили хулиганство, причинили телесные повреждения мужчине и иным неустановленным лицам, — указано в сообщении объединенной пресс-службы судов Башкирии. — Обвиняемых арестовали на два месяца. Они проведут в следственном изоляторе срок минимум до 9 марта 2025 года.
Ранее, 9 января, в Уфе арестовали других участников «ледового побоища» — четверых мужчин, граждан России.
Напомним, жесткая потасовка гостей и охраны стала достоянием общественности после того, как кадры видеозаписей очевидцев разлетелись по соцсетям. В Уфе пользователи Сети начали строитель предположения, что имела место банальная разборка диаспор мигрантов.
Впрочем, были и те, кто утверждал, что драки с охраной — привычная практика для гостей Vgostibar. Якобы сотрудники заведения позволяют себе самоуправство и грубость по отношению к гостям караоке. Отзывами о травмоопасном посещения уфимского клубами наводнены тематические интернет-ресурсы. Многие из них оставлены еще пять лет назад. Так что, можно сказать, что машущая кулаками охрана — «фишка» Vgostibar.