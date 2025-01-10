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Posted 10 января, 15:24

Published 10 января, 15:24

Modified 10 января, 15:27

Updated 10 января, 15:27

В Уфе арестованы участники потасовки у караоке

Таджики устроили бойню в центре Уфы

10 января 2025, 15:24
Фото: объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В Уфе арестованы участники потасовки у караоке

Суд определил меры пресечения для двух участников массовой драки возле дверей клуба, сообщает в пятницу, 10 января, объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Двух граждан Таджикистан, Исмоила Насирдинова и Усмона Исмонова, арестовал Советский районный суд Уфы. Известно, что один из них — студент. В суде молодые люди вели себя спокойно, переводчика не требовали и не отказывались отвечать на вопросы.

Мигрантам вменяется участие в массовой драке. Она произошла в новогодние каникулы возле караоке-бара Vgostibar. У здания на Коммунистической, 50 в Уфе в жесткой потасовке схлестнулись охранники и потенциальные гости заведения. Причина драки — отказ охраны пропустить одного из визитёров внутрь. В потасовке драчуны применяли против охранников всё — били руками и ногами и даже пустили в ход нож.

— По версии следствия Насирдинов и Исмонов и иные неустановленные лица, совершили хулиганство, причинили телесные повреждения мужчине и иным неустановленным лицам, — указано в сообщении объединенной пресс-службы судов Башкирии. — Обвиняемых арестовали на два месяца. Они проведут в следственном изоляторе срок минимум до 9 марта 2025 года.

Ранее, 9 января, в Уфе арестовали других участников «ледового побоища» — четверых мужчин, граждан России.

В Уфе подрались охранники и гости Vgostibar
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объединенная пресс-служба судов Башкирии

Напомним, жесткая потасовка гостей и охраны стала достоянием общественности после того, как кадры видеозаписей очевидцев разлетелись по соцсетям. В Уфе пользователи Сети начали строитель предположения, что имела место банальная разборка диаспор мигрантов.

Впрочем, были и те, кто утверждал, что драки с охраной — привычная практика для гостей Vgostibar. Якобы сотрудники заведения позволяют себе самоуправство и грубость по отношению к гостям караоке. Отзывами о травмоопасном посещения уфимского клубами наводнены тематические интернет-ресурсы. Многие из них оставлены еще пять лет назад. Так что, можно сказать, что машущая кулаками охрана — «фишка» Vgostibar.

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