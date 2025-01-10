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Posted 10 января, 11:58

Published 10 января, 11:58

Modified 10 января, 12:03

Updated 10 января, 12:03

Жителей Межгорья напугала стая волков

Жителей закрытого города напугали волки

10 января 2025, 11:58
Фото: wallpaper.forfun.com.

Жителей Межгорья напугала стая волков

По соцсетям в Башкирии муссируется тревожное сообщение из ЗАТО Межгорье — люди заметили стаю волков, пишут пользователи Сети в пятницу, 10 января.
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Жители Межгорья были обеспокоены информацией, которая появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, в начале января 2025 года на улице Геологов, в районе, известном как «Пляж», камера видеонаблюдения зафиксировала стаю из шести волков. По неподтверждённым данным, эти хищники напали на собаку и убили её.

Пресса обратилась за разъяснениями в Министерство экологии Республики Башкортостан, но ведомство перенаправило запрос в администрацию Межгорья, поскольку город является закрытым территориальным образованием. Там информацию о нашествии волков в ЗАТО не подтвердили. Но и опровергнуть не смогли: на участке, где якобы хозяйничают волки, не установлены камеры наблюдения. Сообщений от жителей по поводу хищников в администрацию Межгорья также не поступало.

Межгорье расположено на территории Южно-Уральского заповедника, поэтому встречи с дикими животными здесь не являются редкостью.

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Ареал обитания волка охватывает обширные территории Европы, Азии и Северной Америки, включая тайгу, хвойные леса, ледяную тундру и пустыни. Северной границей его распространения является побережье Северного Ледовитого океана.

В Азии волк обитает в азиатской части России (Сибирь и Дальний Восток), Китае (в частях), Корее, Индостане, а также в Монголии, Казахстане, Кыргызстане, Афганистане, Иране, Ираке и на севере Аравийского полуострова. В Северной Америке его можно встретить от Аляски до Мексики, включая юг США до Техаса и Флориды.

На территории России волк распространен во всех климатических и ландшафтных зонах, за исключением некоторых островов (Курильские, Шантарские, Командорские острова и Карагинский остров).

Этот хищник предпочитает открытые места, такие как степи, полупустыни и лесостепь, избегая плотных лесов и областей с высоким снежным покровом.

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