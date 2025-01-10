Жителей закрытого города напугали волки

Posted 10 января, 11:58
Published 10 января, 11:58
Modified 10 января, 12:03
Updated 10 января, 12:03
Жители Межгорья были обеспокоены информацией, которая появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, в начале января 2025 года на улице Геологов, в районе, известном как «Пляж», камера видеонаблюдения зафиксировала стаю из шести волков. По неподтверждённым данным, эти хищники напали на собаку и убили её.
Пресса обратилась за разъяснениями в Министерство экологии Республики Башкортостан, но ведомство перенаправило запрос в администрацию Межгорья, поскольку город является закрытым территориальным образованием. Там информацию о нашествии волков в ЗАТО не подтвердили. Но и опровергнуть не смогли: на участке, где якобы хозяйничают волки, не установлены камеры наблюдения. Сообщений от жителей по поводу хищников в администрацию Межгорья также не поступало.
Межгорье расположено на территории Южно-Уральского заповедника, поэтому встречи с дикими животными здесь не являются редкостью.
Ареал обитания волка охватывает обширные территории Европы, Азии и Северной Америки, включая тайгу, хвойные леса, ледяную тундру и пустыни. Северной границей его распространения является побережье Северного Ледовитого океана.
В Азии волк обитает в азиатской части России (Сибирь и Дальний Восток), Китае (в частях), Корее, Индостане, а также в Монголии, Казахстане, Кыргызстане, Афганистане, Иране, Ираке и на севере Аравийского полуострова. В Северной Америке его можно встретить от Аляски до Мексики, включая юг США до Техаса и Флориды.
На территории России волк распространен во всех климатических и ландшафтных зонах, за исключением некоторых островов (Курильские, Шантарские, Командорские острова и Карагинский остров).
Этот хищник предпочитает открытые места, такие как степи, полупустыни и лесостепь, избегая плотных лесов и областей с высоким снежным покровом.