Жителей закрытого города напугали волки

Пресса обратилась за разъяснениями в Министерство экологии Республики Башкортостан, но ведомство перенаправило запрос в администрацию Межгорья, поскольку город является закрытым территориальным образованием. Там информацию о нашествии волков в ЗАТО не подтвердили. Но и опровергнуть не смогли: на участке, где якобы хозяйничают волки, не установлены камеры наблюдения. Сообщений от жителей по поводу хищников в администрацию Межгорья также не поступало.