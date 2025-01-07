Крещенская погода удивит Уфу

Крещение в Уфе и Башкирии традиционно сопровождается морозной погодой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на 19 января опустится до -20°C, а днём будет держаться в пределах -15°C. В некоторых районах Республики Башкортостан возможны более сильные морозы, до -25°C. Ветер ожидается слабый, что немного смягчит ощущение холода.