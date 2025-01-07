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Posted 7 января, 14:33

Published 7 января, 14:33

Modified 7 января, 14:35

Updated 7 января, 14:35

В Башкирии ударит мороз -25°C

Крещенская погода удивит Уфу

7 января 2025, 14:33
Фото: 1MI.

В Башкирии ударит мороз -25°C

Прогноз погоды на Крещение в Уфе и Башкирии в январе 2025 года сулит испытания.

Крещение в Уфе и Башкирии традиционно сопровождается морозной погодой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на 19 января опустится до -20°C, а днём будет держаться в пределах -15°C. В некоторых районах Республики Башкортостан возможны более сильные морозы, до -25°C. Ветер ожидается слабый, что немного смягчит ощущение холода.

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Крещенские купания в прорубях требуют соблюдения правил безопасности. Перед погружением необходимо разогреть тело лёгкой разминкой. Заходить в воду следует постепенно, избегая резких движений. Находиться в проруби рекомендуется не более 1-2 минут. После купания важно быстро вытереться, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.

Участие в обряде противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими болезнями. Детям и пожилым стоит воздержаться от купаний. Помните, что главное — это духовное очищение, а не экстремальные испытания для организма.

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