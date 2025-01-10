Простой грузчик получил ₽200`000 в Башкирии

Posted 10 января, 13:23
Published 10 января, 13:23
Modified 10 января, 13:23
Updated 10 января, 13:23
В Чишминском районе Башкирии по решению суда мужчине была присуждена существенная компенсация морального вреда за производственную травму. Ее сотрудник получил менее, чем через год с момента трудоустройства. Мужчина устроился работать грузчиком на ОАО «Чишминский сахарный завод» в сентябре 2023 года. А уже в апреле с грузчиком произошел несчастный случай.
— В апреле 2024 года при выполнении своих трудовых обязанностей он получил травму, которая привела к средней степени тяжести вреда здоровью, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Проверка обстоятельств показала, что имел место несчастный случай на производстве. Грузчику полагалась компенсация морального вреда, но работодатель в досудебном порядке ее не выплатил.
Суд удовлетворил гражданский иск прокурора и вынес решение о том, чтобы ОАО «Чишминский сахарный завод» выплатил ₽200 000 своему сотруднику. Решение суда пришлось исполнить. Получившему травмы грузчику из Башкирии уже перечислили компенсацию.
Напомним, ранее приговор выслушал хакер из Уфы: уволенный программист пытался вывести из строя инфраструктуру крупного предприятия.