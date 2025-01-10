Простой грузчик получил ₽200`000 в Башкирии

В Чишминском районе Башкирии по решению суда мужчине была присуждена существенная компенсация морального вреда за производственную травму. Ее сотрудник получил менее, чем через год с момента трудоустройства. Мужчина устроился работать грузчиком на ОАО «Чишминский сахарный завод» в сентябре 2023 года. А уже в апреле с грузчиком произошел несчастный случай.