Новый год в Уфе встречают в стиле «лихие 90-е»

Posted 29 декабря, 08:39
Published 29 декабря, 08:39
Modified 29 декабря, 19:43
Updated 29 декабря, 19:43
Так, в целом продажи праздничных нарядов в городе выросли на 16% за ноябрь–декабрь 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Наибольшую популярность набрали костюмы эльфа, принцессы и Гарри Поттера. Помимо этого, резко увеличились продажи спортивных ретро-костюмов, популярных в девяностые годы XX века. В среднем «батина олимпийка» в столице Башкирии стоит ₽2,7 тысячи.
Отметим, главный новогодний вечер (18+) в Уфе 31 декабря пройдёт с участием экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной, которая выступит хедлайнером концерта. Культовая российская поп-группа пользовалась особым успехом в 90-х годах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе к Новому году установили праздничную иллюминацию за авторством итальянского художника.