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Posted 29 декабря, 08:39

Published 29 декабря, 08:39

Modified 29 декабря, 19:43

Updated 29 декабря, 19:43

Тематика 90-х набрала популярность в Новом году в Уфе

Новый год в Уфе встречают в стиле «лихие 90-е»

29 декабря 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney.

Тематика 90-х набрала популярность в Новом году в Уфе

Эксперты заметили рост популярности одной из категорий карнавальных костюмов в Уфе, сообщили в воскресенье, 29 декабря, представители «Авито».

Так, в целом продажи праздничных нарядов в городе выросли на 16% за ноябрь–декабрь 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Наибольшую популярность набрали костюмы эльфа, принцессы и Гарри Поттера. Помимо этого, резко увеличились продажи спортивных ретро-костюмов, популярных в девяностые годы XX века. В среднем «батина олимпийка» в столице Башкирии стоит ₽2,7 тысячи.

Отметим, главный новогодний вечер (18+) в Уфе 31 декабря пройдёт с участием экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной, которая выступит хедлайнером концерта. Культовая российская поп-группа пользовалась особым успехом в 90-х годах.

Уфу украсил итальянский винтаж
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе к Новому году установили праздничную иллюминацию за авторством итальянского художника.

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