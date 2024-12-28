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Posted 28 декабря, 17:50

Published 28 декабря, 17:50

Modified 28 декабря, 23:12

Updated 28 декабря, 23:12

Уфимский «Кашкадан» получил новогоднее офоомление

Уфу украсил итальянский винтаж

28 декабря 2024, 17:50
Фото: Сергей Плотников / Telegram.

Уфимский «Кашкадан» получил новогоднее офоомление

Один из известнейших парков башкирской столицы в субботу, 28 декабря, украсила работа художника Валерио Фести — рассказали Mkset в администрации Октябрьского района города.

Саму инсталляцию изготавливали местные мастера, однако выполнялось творение по чертежам итальянского художника.

— Ранее эта конструкция уже была установлена на улице Заки Валиди, но в этом году её заменили на другую. Поскольку предыдущая конструкция всё ещё в хорошем состоянии, было решено разместить её в парке «Кашкадан», — рассказали Mkset власти района.

Напомним, работами Фести впервые украсили башкирскую столицу в 2019 году. Тогда иллюминация его авторства зажглась на площадях перед Горсоветом и Дворцом Орджоникидзе, а также в центре Уфы.

Уфимцев будут штрафовать за фейерверки в Новый год
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Ранее Mkset публиковал список всех мест в Уфе, где в 2024 году разрешили запускать салюты. Использование фейерверков вне перечисленных локаций повлечёт за собой штраф.

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