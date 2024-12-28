Уфу украсил итальянский винтаж

Posted 28 декабря, 17:50
Published 28 декабря, 17:50
Modified 28 декабря, 23:12
Updated 28 декабря, 23:12
Саму инсталляцию изготавливали местные мастера, однако выполнялось творение по чертежам итальянского художника.
— Ранее эта конструкция уже была установлена на улице Заки Валиди, но в этом году её заменили на другую. Поскольку предыдущая конструкция всё ещё в хорошем состоянии, было решено разместить её в парке «Кашкадан», — рассказали Mkset власти района.
Напомним, работами Фести впервые украсили башкирскую столицу в 2019 году. Тогда иллюминация его авторства зажглась на площадях перед Горсоветом и Дворцом Орджоникидзе, а также в центре Уфы.
Ранее Mkset публиковал список всех мест в Уфе, где в 2024 году разрешили запускать салюты. Использование фейерверков вне перечисленных локаций повлечёт за собой штраф.