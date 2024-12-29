В Уфе ребёнок застрял головой в решётке

Инцидент случился в многоэтажке по улице Менделеева. Местные жители услышали детский плач и заметили девочку, застрявшую головой в оконной решётке первого этажа. Под шею пострадавшей очевидцы подложили плед, чтобы там не замёрзла. На место тем временем вызвали «службу 112».