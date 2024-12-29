В Уфе ребёнок застрял головой в решётке

Posted 29 декабря, 06:23
Published 29 декабря, 06:23
Modified 29 декабря, 06:25
Updated 29 декабря, 06:25
Инцидент случился в многоэтажке по улице Менделеева. Местные жители услышали детский плач и заметили девочку, застрявшую головой в оконной решётке первого этажа. Под шею пострадавшей очевидцы подложили плед, чтобы там не замёрзла. На место тем временем вызвали «службу 112».
Спасатели с помощью специальных инструментов разжали металлические прутья и вызволили малышку. Как выяснилось, четырёхлетняя девочка находилась дома с ещё одним ребёнком, родителей дома в этот момент не было. Детей передали полицейским.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе несовершеннолетнего пассажира прижали во время давки в автобусе.