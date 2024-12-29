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Posted 29 декабря, 06:23

Published 29 декабря, 06:23

Modified 29 декабря, 06:25

Updated 29 декабря, 06:25

В Уфе ребёнок застрял головой в решётке

В Уфе ребёнок застрял головой в решётке

29 декабря 2024, 06:23
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.
Детская шалость обернулась приездом спасателей в столице Башкирии утром субботы, 28 декабря, сообщает городское Управление гражданской защиты.

Инцидент случился в многоэтажке по улице Менделеева. Местные жители услышали детский плач и заметили девочку, застрявшую головой в оконной решётке первого этажа. Под шею пострадавшей очевидцы подложили плед, чтобы там не замёрзла. На место тем временем вызвали «службу 112».

Спасатели с помощью специальных инструментов разжали металлические прутья и вызволили малышку. Как выяснилось, четырёхлетняя девочка находилась дома с ещё одним ребёнком, родителей дома в этот момент не было. Детей передали полицейским.

Ребенок чуть не умер в автобусной давке в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе несовершеннолетнего пассажира прижали во время давки в автобусе.

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