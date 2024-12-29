Редактор детского журнала скончался в Башкирии

Трудился в журналистике Бикбулатов с 1993 года. Успел поработать в районных газетах, ТРК «Башкортостан», студии «Тамыр», был пресс-секретарём «Единой России» с 2006 по 2008 год. Занимал также должности замдиректора по связям с общественностью Национальной библиотеки Башкирии и пресс-секретаря Союза садовов РФ по Башкирии.