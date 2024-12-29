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Posted 29 декабря, 05:45

Published 29 декабря, 05:45

Modified 29 декабря, 05:47

Updated 29 декабря, 05:47

В Уфе похоронили Разиля Бикбулатова

Редактор детского журнала скончался в Башкирии

29 декабря 2024, 05:45
Фото: Разиль Бикбулатов / YouTube.

В Уфе похоронили Разиля Бикбулатова

Перестало биться сердце журналиста Разиля Бикбулатова — прощание с известным башкортостанцем прошло в столице региона в субботу, 28 декабря.

На момент кончины шёл 49-й год жизни Бикбулатова. Последний период жизни он посвятил работе в детском журнале «Аманат».

Трудился в журналистике Бикбулатов с 1993 года. Успел поработать в районных газетах, ТРК «Башкортостан», студии «Тамыр», был пресс-секретарём «Единой России» с 2006 по 2008 год. Занимал также должности замдиректора по связям с общественностью Национальной библиотеки Башкирии и пресс-секретаря Союза садовов РФ по Башкирии.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе простились с актрисой Галиной Мидзяевой.

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