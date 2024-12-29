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Posted 29 декабря, 07:39

Published 29 декабря, 07:39

Modified 29 декабря, 19:41

Updated 29 декабря, 19:41

В Салавате построят «Бургер Кинг»

Фастфуд за ₽152 млн откроют в Башкирии

29 декабря 2024, 07:39
Фото: mkset.ru.

В Салавате построят «Бургер Кинг»

В Башкирии без торгов выдали земельный участок компании «СтройЗаказ» в Салавате, соответствующий документ в воскресенье, 29 декабря, изучил Mkset.

Фирма собирается использовать землю для размещения на ней ресторана быстрого питания сети «Бургер Кинг». Площадь этого участка превышает 2 тысячи «квадратов».

Сам инвестпроект был представлен в ходе «Инвестчаса» с главой региона в октябре 2024 года. Тогда стоимость объекта оценивалась в ₽152 млн.

Фастфуд за ₽240 млн построят в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе планируют открыть точку быстрого питания, в который инвестор планирует вложить сумму в ₽240 млн. Известно, что бизнес будет работать по именитой франшизе и специализироваться на продаже бургеров.

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