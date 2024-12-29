Фастфуд за ₽152 млн откроют в Башкирии

Posted 29 декабря, 07:39
Published 29 декабря, 07:39
Modified 29 декабря, 19:41
Updated 29 декабря, 19:41
Фирма собирается использовать землю для размещения на ней ресторана быстрого питания сети «Бургер Кинг». Площадь этого участка превышает 2 тысячи «квадратов».
Сам инвестпроект был представлен в ходе «Инвестчаса» с главой региона в октябре 2024 года. Тогда стоимость объекта оценивалась в ₽152 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе планируют открыть точку быстрого питания, в который инвестор планирует вложить сумму в ₽240 млн. Известно, что бизнес будет работать по именитой франшизе и специализироваться на продаже бургеров.