Музыкальный мост появился в Уфе

Ратмир Мавлиев, сообщил о завершении монтажа архитектурно-художественной подсветки на путепроводе в створе улицы Генерала Рыленко. Мост теперь оформлен в синем цвете, а на его поверхности можно увидеть световые элементы, которые напоминают звуки, расположенные на грифе гитары. Это не случайность: развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который сами уфимцы часто называют «гитарой».