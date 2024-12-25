Музыкальный мост появился в Уфе

Posted 25 декабря, 07:23
Published 25 декабря, 07:23
Modified 25 декабря, 07:25
Updated 25 декабря, 07:25
Ратмир Мавлиев, сообщил о завершении монтажа архитектурно-художественной подсветки на путепроводе в створе улицы Генерала Рыленко. Мост теперь оформлен в синем цвете, а на его поверхности можно увидеть световые элементы, которые напоминают звуки, расположенные на грифе гитары. Это не случайность: развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который сами уфимцы часто называют «гитарой».
Для создания этой иллюзии под путепроводом установили 264 управляемых светильника. Такая технология позволяет не только менять цвет подсветки, но и создавать динамичные световые сценарии, превращая мост в своеобразный «музыкальный инструмент».
Как ранее сообщал Mkset, Ратмир Мавлиев анонсировал открытие новой лестницы, которая ведет к уникальному виду на памятник Салавату Юлаеву.