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Posted 25 декабря, 07:23

Published 25 декабря, 07:23

Modified 25 декабря, 07:25

Updated 25 декабря, 07:25

Музыкальный мост появился в Уфе

Музыкальный мост появился в Уфе

25 декабря 2024, 07:23
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.
В столице Башкирии открыли путепровод с уникальной архитектурной подсветкой, сообщает в среду, 25 декабря, мэр города Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев, сообщил о завершении монтажа архитектурно-художественной подсветки на путепроводе в створе улицы Генерала Рыленко. Мост теперь оформлен в синем цвете, а на его поверхности можно увидеть световые элементы, которые напоминают звуки, расположенные на грифе гитары. Это не случайность: развязка находится рядом с мостом Каменная переправа, который сами уфимцы часто называют «гитарой».

Для создания этой иллюзии под путепроводом установили 264 управляемых светильника. Такая технология позволяет не только менять цвет подсветки, но и создавать динамичные световые сценарии, превращая мост в своеобразный «музыкальный инструмент».

Видео: tg/Ратмир Мавлиев.

Как ранее сообщал Mkset, Ратмир Мавлиев анонсировал открытие новой лестницы, которая ведет к уникальному виду на памятник Салавату Юлаеву.

Мэр Уфы показал лестницу к таинственной достопримечательности
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