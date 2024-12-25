mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 05:34

Published 25 декабря, 05:34

Modified 25 декабря, 11:17

Updated 25 декабря, 11:17

Соцсети и кофе портят сны уфимцев

Соцсети и кофе портят сны уфимцев

25 декабря 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney.
Врач из Уфы назвала несколько признаков хронического недосыпа, сообщает в среду, 25 декабря, «UfacityNews».

Медик Арина Мамина, рассказала о проблемах со сном, которые все чаще беспокоят горожан. По ее словам, хронический недосып — это состояние, когда человек постоянно не высыпается или спит некачественно. И причина этого, зачастую, кроется в наших повседневных привычках.

Специалист отметила, что чрезмерное употребление кофеина и алкоголя, а также «залипание» в телефонах и компьютерах перед сном, оказывают сильное негативное влияние на качество сна. Мешает нормальному отдыху и некомфортная кровать, шум или свет в спальне, а также нерегулярный график сна и постоянная тревога.

Врач также подчеркивает, что бессонница, проблемы со щитовидной железой и другие заболевания могут быть причинами хронического недосыпа.

Уфимские врачи назвали лекарство от старости
Узнать подробнее

Арина Мамина выделила пять признаков, по которым можно понять, страдаете ли вы от хронического недосыпа:

1. Проблемы с засыпанием каждую ночь. Если вы долго ворочаетесь, прежде чем уснуть, это повод задуматься, считает специалист.

2. Постоянная усталость и желание вздремнуть днем. Если вы чувствуете себя разбитым даже после сна, это может быть признаком хронической нехватки отдыха.

3. Частые пробуждения ночью. Если вы просыпаетесь несколько раз за ночь без видимых причин, возможно, у вас нарушен сон.

4. Раздражительность, плохое настроение, проблемы с памятью и вниманием. Недосып негативно влияет на наше эмоциональное состояние и когнитивные функции.

5. Частые головные боли и простуды. Недосып ослабляет иммунитет, и вы становитесь более уязвимыми для болезней.

По словам врача, если вы замечаете у себя эти признаки, стоит пересмотреть свой образ жизни и обратиться к специалисту.

Как не спутать депрессию с плохим настроением — советы врача из Уфы
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал, что врач из Уфы рассказал как отличить просто плохое настроение от настоящей депрессии. Ведь депрессия затрагивает все сферы жизни человека: эмоциональную, физическую и психическую.

Читайте также:
В Башкирии отменили карантинМосква взяла на контроль долги по зарплате в БашкирииБашкирского чиновника обвинили во взятке в ₽2,85 млн
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Алкоголь#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Иммунитет#Белебей#Мелеуз#Янаул#Эмоциональное состояние#Бессонница#Засыпание#Проблемы со сном#Хронический недосып#Кофеин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика