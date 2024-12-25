Соцсети и кофе портят сны уфимцев

Медик Арина Мамина, рассказала о проблемах со сном, которые все чаще беспокоят горожан. По ее словам, хронический недосып — это состояние, когда человек постоянно не высыпается или спит некачественно. И причина этого, зачастую, кроется в наших повседневных привычках.