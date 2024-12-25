Соцсети и кофе портят сны уфимцев

Posted 25 декабря, 05:34
Published 25 декабря, 05:34
Modified 25 декабря, 11:17
Updated 25 декабря, 11:17
Медик Арина Мамина, рассказала о проблемах со сном, которые все чаще беспокоят горожан. По ее словам, хронический недосып — это состояние, когда человек постоянно не высыпается или спит некачественно. И причина этого, зачастую, кроется в наших повседневных привычках.
Специалист отметила, что чрезмерное употребление кофеина и алкоголя, а также «залипание» в телефонах и компьютерах перед сном, оказывают сильное негативное влияние на качество сна. Мешает нормальному отдыху и некомфортная кровать, шум или свет в спальне, а также нерегулярный график сна и постоянная тревога.
Врач также подчеркивает, что бессонница, проблемы со щитовидной железой и другие заболевания могут быть причинами хронического недосыпа.
Арина Мамина выделила пять признаков, по которым можно понять, страдаете ли вы от хронического недосыпа:
1. Проблемы с засыпанием каждую ночь. Если вы долго ворочаетесь, прежде чем уснуть, это повод задуматься, считает специалист.
2. Постоянная усталость и желание вздремнуть днем. Если вы чувствуете себя разбитым даже после сна, это может быть признаком хронической нехватки отдыха.
3. Частые пробуждения ночью. Если вы просыпаетесь несколько раз за ночь без видимых причин, возможно, у вас нарушен сон.
4. Раздражительность, плохое настроение, проблемы с памятью и вниманием. Недосып негативно влияет на наше эмоциональное состояние и когнитивные функции.
5. Частые головные боли и простуды. Недосып ослабляет иммунитет, и вы становитесь более уязвимыми для болезней.
По словам врача, если вы замечаете у себя эти признаки, стоит пересмотреть свой образ жизни и обратиться к специалисту.
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