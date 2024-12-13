Мэр Уфы показал лестницу к таинственной достопримечательности

Лестница, протяжённостью более 500 метров, соединяет набережную реки Белой с Водонапорной башней. Этот проект не только улучшает доступ к одной из главных достопримечательностей города, но и открывает новые перспективы для прогулок. С лестницы действительно открывается живописный вид на памятник Салавату Юлаеву.