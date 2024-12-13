Мэр Уфы показал лестницу к таинственной достопримечательности

Posted 13 декабря, 07:19
Published 13 декабря, 07:19
Modified 13 декабря, 11:19
Updated 13 декабря, 11:19
Лестница, протяжённостью более 500 метров, соединяет набережную реки Белой с Водонапорной башней. Этот проект не только улучшает доступ к одной из главных достопримечательностей города, но и открывает новые перспективы для прогулок. С лестницы действительно открывается живописный вид на памятник Салавату Юлаеву.
Напомним, что Водонапорная башня — это объект культурного наследия, который долгое время оставался заброшенным и обрастал городскими легендами. Теперь, с получением особого статуса, власти Уфы начали работы по благоустройству этого исторического места. В 2025 году планируется установить освещение вдоль лестницы.
— Точная локация: от улицы Водопроводной вблизи дома №6 до улицы Набережной вблизи дома №230, — добавляет Ратмир Мавлиев.
Ранее добраться до Водонапорной башни можно было лишь через частный сектор или по труднопроходимым тропам, что ограничивало доступность объекта.