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Posted 13 декабря, 07:19

Published 13 декабря, 07:19

Modified 13 декабря, 11:19

Updated 13 декабря, 11:19

В Уфе открыли лестницу на смотровую площадку

Мэр Уфы показал лестницу к таинственной достопримечательности

13 декабря 2024, 07:19
Фото: Ратмир Мавлиев.

В Уфе открыли лестницу на смотровую площадку

Ратмир Мавлиев в пятницу, 13 декабря, анонсировал открытие новой лестницы, которая ведет к уникальному виду на памятник Салавату Юлаеву.

Лестница, протяжённостью более 500 метров, соединяет набережную реки Белой с Водонапорной башней. Этот проект не только улучшает доступ к одной из главных достопримечательностей города, но и открывает новые перспективы для прогулок. С лестницы действительно открывается живописный вид на памятник Салавату Юлаеву.

Фото: Ратмир Мавлиев

Напомним, что Водонапорная башня — это объект культурного наследия, который долгое время оставался заброшенным и обрастал городскими легендами. Теперь, с получением особого статуса, власти Уфы начали работы по благоустройству этого исторического места. В 2025 году планируется установить освещение вдоль лестницы.

— Точная локация: от улицы Водопроводной вблизи дома №6 до улицы Набережной вблизи дома №230, — добавляет Ратмир Мавлиев.

Ранее добраться до Водонапорной башни можно было лишь через частный сектор или по труднопроходимым тропам, что ограничивало доступность объекта.

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