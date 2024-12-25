Москва взяла на контроль долги по зарплате в Башкирии

Дорожные строители, возводящие трассу по федеральному проекту, не получали зарплату с начала осени 2024 года, о чем они открыто заявили, обратившись напрямую к Владимиру Путину. После этого дела сдвинулись с мертвой точки, и началось уголовное разбирательство.