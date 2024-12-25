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Posted 25 декабря, 04:32

Published 25 декабря, 04:32

Modified 25 декабря, 11:15

Updated 25 декабря, 11:15

Бастрыкин займется скандалом уровня Путина

Москва взяла на контроль долги по зарплате в Башкирии

25 декабря 2024, 04:32
Фото: Александр Бастрыкин.

Бастрыкин займется скандалом уровня Путина

Делом о невыплатах зарплат дорожным рабочим в Дюртюлинском районе заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает в среду, 25 декабря, пресс-служба ведомства.

Ситуация с задержкой зарплат строителям в Дюртюлинском районе Башкирии привлекла внимание высшего руководства Следственного комитета России. После обращений работников к Президенту России Владимиру Путину и возбуждения уголовного дела глава ведомства Александр Бастрыкин лично взял на контроль расследование.

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Дорожные строители, возводящие трассу по федеральному проекту, не получали зарплату с начала осени 2024 года, о чем они открыто заявили, обратившись напрямую к Владимиру Путину. После этого дела сдвинулись с мертвой точки, и началось уголовное разбирательство.

Следственные органы Следственного комитета по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело против руководства ОАО «Хотьковский автомост» по факту невыплаты заработной платы. По предварительным данным, зарплаты не выплачивались с октября 2024 года.

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Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Республике Башкортостан представить ему доклад о ходе расследования.

Как ранее сообщал Mkset, руководство Следственного комитета заинтересовалось вредом экологии в Туймазинском районе Башкортостана.

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