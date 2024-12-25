В Башкирии отменили карантин

Карантин по бешенству животных проявляется в виде ограничений на передвижение питомцев, усиления контроля за их регистрацией и выгулом, а также проведении вакцинации и ветеринарного надзора; при этом могут быть введены запреты на вывоз/ввоз животных, отлов бродячих, и распространяются информационные меры для населения о правилах безопасности, направленные на предотвращение распространения вируса и защиту людей и животных от заражения, с целью ликвидации очага инфекции.