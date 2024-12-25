В Башкирии отменили карантин

Posted 25 декабря, 04:58
Published 25 декабря, 04:58
Modified 25 декабря, 11:16
Updated 25 декабря, 11:16
В селе Камеево Мишкинского района Башкирии отменен карантин по бешенству животных. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ, снимающий ограничительные меры, введенные ранее в связи с выявлением случаев заболевания. Карантин был введен в селе Камеево и в личном подсобном хозяйстве, расположенном на улице Муртазина. Теперь, с 23 декабря 2024 года, все ограничения сняты, и село возвращается к привычной жизни.
Карантин по бешенству животных проявляется в виде ограничений на передвижение питомцев, усиления контроля за их регистрацией и выгулом, а также проведении вакцинации и ветеринарного надзора; при этом могут быть введены запреты на вывоз/ввоз животных, отлов бродячих, и распространяются информационные меры для населения о правилах безопасности, направленные на предотвращение распространения вируса и защиту людей и животных от заражения, с целью ликвидации очага инфекции.
Указ об отмене карантина был издан на основании представления председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по ветеринарии. Он также признает утратившим силу предыдущий указ от 23 октября 2024 года, который вводил ограничительные меры.
Как ранее сообщал Mkset, в еще одном районе Башкирии в конце декабря 2024 года ввели ограничения из-за случая бешенства.