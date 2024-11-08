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Posted 8 ноября, 11:00

Published 8 ноября, 11:00

Modified 8 ноября, 11:53

Updated 8 ноября, 11:53

Неприятный запах ушёл! Узнайте, как избавиться от сигаретного аромата в квартире раз и навсегда

Неприятный запах ушёл! Узнайте, как избавиться от сигаретного аромата в квартире

8 ноября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney. Неприятный запах ушёл! Узнайте, как избавиться от сигаретного аромата в квартире раз и навсегда
Осенние вечера не так приятны, когда в воздухе квартиры витает запах табачного дыма. Затхлый и въедливый, он проникает в каждую ткань и поверхность, делая дом менее уютным. Но есть несколько действенных способов, которые помогут надолго избавиться от этого неприятного аромата.

Табачный дым содержит массу мелких частиц, которые моментально впитываются в ткань, дерево и даже краску на стенах. Кроме того, в дыме есть вещества, вызывающие эффект липкости, за счёт чего он надолго остаётся в воздухе. Со временем запах накапливается, и избавиться от него становится труднее, особенно если не предпринимать регулярные меры для очистки воздуха и тканей.

Автор канала «С ДУБА НА КАКТУС» рассказал про несколько способов, которые помогут избавиться от запаха сигарет в квартире.

1. Комплекс водных процедур

Генеральная уборка

Первым и важнейшим шагом в борьбе с запахом является генеральная уборка. Табачный дым оседает на тканях, стенах и мебели, так что чистка этих поверхностей помогает снизить его концентрацию. Этот процесс не так сложен, как кажется, и включает несколько этапов.

Очистка текстиля

Первые «жертвы» табачного запаха — это ткани, поэтому здесь не обойтись без стирки. Сюда входят шторы, декоративные подушки, ковры и любые другие элементы интерьера из текстиля. Постирайте или отправьте в химчистку все ткани, впитавшие в себя запах, так как именно они могут удерживать наибольшее количество дыма.

— 60–70% табачного запаха оседает на тканях. Это, пожалуй, самая большая проблема при въезде в помещение, где раньше курили, — утверждает блогер.

Мытьё всех поверхностей

Ещё одна важная часть — влажная уборка стен, потолков и полов. Если обои водостойкие, их можно протереть слегка увлажнённой тряпкой. При этом рекомендуется добавлять нашатырный спирт в воду для мытья пола — это поможет нейтрализовать запахи и продезинфицировать поверхности. Особенно тщательно пройдитесь по углам и участкам возле окна и дверей, где обычно скапливается пыль.

Генеральная уборкаГенеральная уборка
Генеральная уборка. Фото: Изображение Midjourney

2. Ароматизация и нейтрализация запаха

В случае, если все вещи уже постираны, поверхности вымыты, а результат неудовлетворительный, можно прибегнуть к ароматизации помещения. Это можно сделать без лишних затрат с помощью продуктов, которые есть на каждой кухне.

  1. Лавровый лист: подожгите лавровый лист и положите его в чистую пепельницу, после чего пройдитесь с ней везде, где чувствуется табачный дым. Этот метод поможет выветрить все остальные запахи.

  2. Свежемолотый кофе: возьмите и разложите его по вазочкам. Расставьте их по всему периметру квартиры и оставьте на 2 недели. По истечению времени обновите их содержимое. Медленно, но верно, запах табака пропадёт. Также вместо кофе можно использовать дезодорирующий уголь.

  3. Корица: заверните палочки корицы в фольгу и положите в разогретую до 180 градусов духовку и оставьте на 10-15 минут. После этого откройте дверцу плиты и наполните комнату пряным ароматом.

Есть более простые, но затратные способы ароматизации помещения: аромасвечи и аромалампа. Эти варианты имеют преимущество в простом использовании и разнообразии ароматов, а также они легко вписываются в интерьер.

Ароматизация и нейтрализация запахаАроматизация и нейтрализация запаха
Ароматизация и нейтрализация запаха. Фото: Изображение Midjourney

3. Герметизация квартиры

Если запах табака проникает из других квартир или подъезда, важно позаботиться о герметизации дверных проёмов и окон. Это значительно снизит интенсивность запаха, улучшит звукоизоляцию и сделает дом более защищённым от посторонних запахов.

Установка уплотнителя на двери

Резиновый уплотнитель на двери — простое, но эффективное решение. Такой материал не только помогает снизить поступление запахов, но и уменьшает шум с лестничной площадки. Если дверь старого образца, стоит подумать о её замене, так как через щели может проходить воздух, а значит, и запах.

Заклейка оконных рам

Особенно актуально в осенний и зимний сезон, когда окна должны быть закрыты. Существуют специальные герметики и уплотнители, которые можно установить на рамы, тем самым предотвратив проникновение воздуха с запахами.

Естественная вентиляция и освежители воздуха

Когда основные меры предприняты, важно поддерживать в доме регулярное проветривание. Открывайте окна на 10–15 минут утром и вечером, чтобы воздух полностью обновлялся. Вентиляция — это простой, но действенный способ борьбы с застоявшимся запахом.

— Если же запах табака всё равно ощущается, можно использовать современные приборы: очищающие или увлажняющие воздух. Например, увлажнитель с функцией ионизации освежает и увлажняет воздух, что помогает устранить лёгкие запахи, — рассказал блогер.

Озонаторы и ионизаторы

Эти устройства хорошо справляются с нейтрализацией запахов, поскольку насыщают воздух отрицательными ионами. Озонатор более мощен и устраняет не только запах табака, но и любые другие запахи. С осторожностью используйте такие приборы в жилых помещениях, так как чрезмерная концентрация озона может быть вредна.

Ранее опытная домохозяйка Наталья рассказала, как закрепить постельное бельё так, чтобы оно больше не соскальзывало.

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#Ольга Харина#Табак#Все материалы авторов#Запах#Лайфхаки#Сигареты#КЦ#Дом и сад#Табачный дым
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