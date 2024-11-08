Неприятный запах ушёл! Узнайте, как избавиться от сигаретного аромата в квартире

Posted 8 ноября, 11:00
Published 8 ноября, 11:00
Modified 8 ноября, 11:53
Updated 8 ноября, 11:53
Табачный дым содержит массу мелких частиц, которые моментально впитываются в ткань, дерево и даже краску на стенах. Кроме того, в дыме есть вещества, вызывающие эффект липкости, за счёт чего он надолго остаётся в воздухе. Со временем запах накапливается, и избавиться от него становится труднее, особенно если не предпринимать регулярные меры для очистки воздуха и тканей.
Автор канала «С ДУБА НА КАКТУС» рассказал про несколько способов, которые помогут избавиться от запаха сигарет в квартире.
Первым и важнейшим шагом в борьбе с запахом является генеральная уборка. Табачный дым оседает на тканях, стенах и мебели, так что чистка этих поверхностей помогает снизить его концентрацию. Этот процесс не так сложен, как кажется, и включает несколько этапов.
Первые «жертвы» табачного запаха — это ткани, поэтому здесь не обойтись без стирки. Сюда входят шторы, декоративные подушки, ковры и любые другие элементы интерьера из текстиля. Постирайте или отправьте в химчистку все ткани, впитавшие в себя запах, так как именно они могут удерживать наибольшее количество дыма.
— 60–70% табачного запаха оседает на тканях. Это, пожалуй, самая большая проблема при въезде в помещение, где раньше курили, — утверждает блогер.
Ещё одна важная часть — влажная уборка стен, потолков и полов. Если обои водостойкие, их можно протереть слегка увлажнённой тряпкой. При этом рекомендуется добавлять нашатырный спирт в воду для мытья пола — это поможет нейтрализовать запахи и продезинфицировать поверхности. Особенно тщательно пройдитесь по углам и участкам возле окна и дверей, где обычно скапливается пыль.
В случае, если все вещи уже постираны, поверхности вымыты, а результат неудовлетворительный, можно прибегнуть к ароматизации помещения. Это можно сделать без лишних затрат с помощью продуктов, которые есть на каждой кухне.
Есть более простые, но затратные способы ароматизации помещения: аромасвечи и аромалампа. Эти варианты имеют преимущество в простом использовании и разнообразии ароматов, а также они легко вписываются в интерьер.
Если запах табака проникает из других квартир или подъезда, важно позаботиться о герметизации дверных проёмов и окон. Это значительно снизит интенсивность запаха, улучшит звукоизоляцию и сделает дом более защищённым от посторонних запахов.
Резиновый уплотнитель на двери — простое, но эффективное решение. Такой материал не только помогает снизить поступление запахов, но и уменьшает шум с лестничной площадки. Если дверь старого образца, стоит подумать о её замене, так как через щели может проходить воздух, а значит, и запах.
Особенно актуально в осенний и зимний сезон, когда окна должны быть закрыты. Существуют специальные герметики и уплотнители, которые можно установить на рамы, тем самым предотвратив проникновение воздуха с запахами.
Когда основные меры предприняты, важно поддерживать в доме регулярное проветривание. Открывайте окна на 10–15 минут утром и вечером, чтобы воздух полностью обновлялся. Вентиляция — это простой, но действенный способ борьбы с застоявшимся запахом.
— Если же запах табака всё равно ощущается, можно использовать современные приборы: очищающие или увлажняющие воздух. Например, увлажнитель с функцией ионизации освежает и увлажняет воздух, что помогает устранить лёгкие запахи, — рассказал блогер.
Эти устройства хорошо справляются с нейтрализацией запахов, поскольку насыщают воздух отрицательными ионами. Озонатор более мощен и устраняет не только запах табака, но и любые другие запахи. С осторожностью используйте такие приборы в жилых помещениях, так как чрезмерная концентрация озона может быть вредна.
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