Неприятный запах ушёл! Узнайте, как избавиться от сигаретного аромата в квартире

Табачный дым содержит массу мелких частиц, которые моментально впитываются в ткань, дерево и даже краску на стенах. Кроме того, в дыме есть вещества, вызывающие эффект липкости, за счёт чего он надолго остаётся в воздухе. Со временем запах накапливается, и избавиться от него становится труднее, особенно если не предпринимать регулярные меры для очистки воздуха и тканей.