Ваши старые колготки — настоящая находка! 10 лайфхаков о которых вы не знали!

Posted 5 ноября, 13:17
Published 5 ноября, 13:17
Modified 5 ноября, 13:19
Updated 5 ноября, 13:19
Для большинства женщин капроновые колготки — вещь обыденная, часто одноразовая. Однако некоторые хозяйки нашли им отличное применение, продлевая жизнь этим изделиям.
Если у вас пропадают носки после стирки, капроновые колготки могут стать отличной альтернативой сетчатому мешку для стирки. Нужно просто поместить мелкие вещи внутрь чулка, завязать и загрузить в стиральную машину. Никаких потерянных носков, и вещи не путаются между собой.
На зиму некоторые огородники надевают капроновые колготки на стволы молодых деревьев, чтобы защитить их от зайцев. Ткань служит своеобразным барьером, который не дает зверям добраться до коры. А если накинуть чулок на подсолнух, он предотвратит выклевывание семечек птицами.
Обычное мыло в мыльнице быстро размокает, образуя мягкую массу. Чтобы этого избежать, можно натянуть обрезанный носок от колготок на мыльницу и закрепить. Мыло будет меньше контактировать с водой и дольше сохранит свою форму. Этот трюк понравится тем, кто не любит тратить лишние средства на замену мыла.
Раньше капроновые колготки часто использовали вместо губок для мытья посуды. Пористая текстура материала прекрасно справляется с загрязнениями, при этом не царапая поверхности.
Некоторые хозяйки используют капроновые колготки вместо марли, чтобы процеживать подкормки для растений. Ткань достаточно плотная, чтобы задерживать осадок, оставляя чистую жидкость.
Если предстоит белить потолок или красить стены известью, можно натянуть капрон на кисть. Это позволяет извести ложиться ровнее, а также предотвращает разбрызгивание, делая процесс более аккуратным.
Мягкая и эластичная структура капрона отлично подходит для подвязки томатов и других растений. В отличие от жестких веревок, капроновые полоски не повреждают стебли, при этом надежно удерживают их на месте.
В некоторых домах на зиму старые колготки забивают в щели у плинтусов. Это помогает предотвратить прохождение холодного воздуха и не дает мелким грызунам пробраться в дом.
При вязании носков хозяйки добавляют полоски капрона в пятку, чтобы сделать носки более износостойкими.
Капроновые колготки можно использовать и для ремонта. Например, их добавляют в клей для усиления структуры, что помогает при склейке хрупких материалов.
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