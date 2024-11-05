Ваши старые колготки — настоящая находка! 10 лайфхаков о которых вы не знали!

Обычное мыло в мыльнице быстро размокает, образуя мягкую массу. Чтобы этого избежать, можно натянуть обрезанный носок от колготок на мыльницу и закрепить. Мыло будет меньше контактировать с водой и дольше сохранит свою форму. Этот трюк понравится тем, кто не любит тратить лишние средства на замену мыла.