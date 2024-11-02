Закрепите простыню навсегда: забудьте о соскальзывающем постельном белье

Каждую пуговицу необходимо пришить к углу матраса, ближе к краю, но не на верхнюю его поверхность, а сбоку. Это важно для того, чтобы крепление оставалось незаметным и не мешало во время сна. Пришивать пуговицы лучше крепко, несколькими стежками, чтобы они не оторвались под натяжением резинок.