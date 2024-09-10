Создаём аромат осени: как сделать аромадиффузор своими руками

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Осенние дни становятся короче, а вечера холоднее, и нам хочется создать уют и тепло в нашем доме. Аромадиффузоры не только освежают помещение, но и могут стать красивым элементом декора. Косметический химик и блогер Ольга Ларноди поделилась своими секретами по созданию удобного и простого способа поддерживать ароматический климат в помещении.
Для создания аромадиффузора на спиртовой основе нам понадобятся следующие ингредиенты:
Дайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали распространять аромат. Обычно для этого требуется несколько часов.
Изопропилмеристат — это вещество, которое можно приобрести на сайтах, продающих товары для создания домашней косметики и мыловарения. Он хорошо вбирает в себя аромат и долго его держит, легко пропитывает древесину, что делает его идеальным для создания аромадиффузоров небольшого объема.
Поставьте флакон в желаемом месте и дайте палочкам время впитать состав и начать распространять аромат. Обычно это занимает пару часов.
— Эти смеси не требуют дополнительной консервации, так как ни спирт, ни изопропилмеристат не подвержены микробному заражению, — поясняет Ольга Ларноди.
Ранее Мария Жукова рассказала, как использованные чайные пакетики могут облегчить вашу жизнь.