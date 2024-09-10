Создаём аромат осени: как сделать аромадиффузор своими руками

Осень — идеальное время для создания уюта в доме, и один из способов сделать это — добавить приятные ароматы. В этом материале мы расскажем, как легко и быстро сделать аромадиффузор своими руками, чтобы ваш дом всегда встречал вас приятным осенним ароматом.

Осенние дни становятся короче, а вечера холоднее, и нам хочется создать уют и тепло в нашем доме. Аромадиффузоры не только освежают помещение, но и могут стать красивым элементом декора. Косметический химик и блогер Ольга Ларноди поделилась своими секретами по созданию удобного и простого способа поддерживать ароматический климат в помещении. Аромадиффузор на спиртовой основе Для создания аромадиффузора на спиртовой основе нам понадобятся следующие ингредиенты: 96% или 98% спирт (подойдет как этаноловый, так и любой другой);

эфирные масла на ваш вкус (в данном случае мы выбираем осенние ароматы: грейпфрут, корица, пачули и имбирь);

горячая вода (около +60 градусов);

небольшая баночка с узким горлышком (узкое горлышко замедлит процесс испарения спирта, благодаря чему смесь прослужит дольше);

бамбуковые шпажки или специальные палочки для диффузора (если вы выберете бамбуковые шпажки, необходимо отрезать острые концы палочек, чтобы капилляры дерева раскрылись);

мерный стаканчик. Аромадиффузор на спиртовой основе Фото: Изображение Midjourney Пошаговая инструкция Берем мерный стакан и отливаем в него 20 мл спирта. В эту же емкость добавляем эфирные масла. Всего нам понадобится 35-40 капель: 15 капель масла грейпфрута, 12 капель корицы, 5 капель пачули и 8-10 капель имбиря. Тщательно размешиваем смесь. Важно, чтобы масла полностью растворились в спирте, иначе при добавлении воды они начнут отслаиваться. Доливаем еще 30 мл спирта и снова хорошо размешиваем. Переливаем смесь в основной флакон и добавляем 50 мл горячей воды. Еще раз все перемешиваем. Вставляем палочки в сосуд и наш диффузор готов! Дайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали распространять аромат. Обычно для этого требуется несколько часов. Дайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали давать аромат Фото: 1MI Аромадиффузор на основе изопропилмеристата Изопропилмеристат — это вещество, которое можно приобрести на сайтах, продающих товары для создания домашней косметики и мыловарения. Он хорошо вбирает в себя аромат и долго его держит, легко пропитывает древесину, что делает его идеальным для создания аромадиффузоров небольшого объема. Для создания вам понадобятся: изопропилмеристат;

флакон объемом 50 мл;

деревянные палочки;

эфирные масла (в данном случае: апельсин, гвоздика и корица);

мерный стаканчик. Пошаговая инструкция Отмеряем 30 мл изопропилмеристата в мерном стакане. Добавляем 3 мл масла апельсина, 1 мл гвоздики и 1 мл корицы. Тщательно перемешиваем и переливаем в подготовленный флакон. Вставляем деревянные палочки в сосуд. Поставьте флакон в желаемом месте и дайте палочкам время впитать состав и начать распространять аромат. Обычно это занимает пару часов. — Эти смеси не требуют дополнительной консервации, так как ни спирт, ни изопропилмеристат не подвержены микробному заражению, — поясняет Ольга Ларноди. Ранее Мария Жукова рассказала, как использованные чайные пакетики могут облегчить вашу жизнь. Запах из раковины: как избавиться без химии и вызова сантехника Узнать подробнее Читайте также: 8 методов тайм-менеджмента и лайфхаков, чтобы не тратить всё время на уборку дома 12 способов использовать бумажные полотенца в рулонах: лайфхаки для уборки Как правильно сушить обувь после стирки, чтобы она не пожелтела: советы от эксперта