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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Создаём аромат осени: как сделать аромадиффузор своими руками

Создаём аромат осени: как сделать аромадиффузор своими руками

10 сентября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Создаём аромат осени: как сделать аромадиффузор своими руками
Осень — идеальное время для создания уюта в доме, и один из способов сделать это — добавить приятные ароматы. В этом материале мы расскажем, как легко и быстро сделать аромадиффузор своими руками, чтобы ваш дом всегда встречал вас приятным осенним ароматом.

Осенние дни становятся короче, а вечера холоднее, и нам хочется создать уют и тепло в нашем доме. Аромадиффузоры не только освежают помещение, но и могут стать красивым элементом декора. Косметический химик и блогер Ольга Ларноди поделилась своими секретами по созданию удобного и простого способа поддерживать ароматический климат в помещении.

Аромадиффузор на спиртовой основе

Для создания аромадиффузора на спиртовой основе нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 96% или 98% спирт (подойдет как этаноловый, так и любой другой);
  • эфирные масла на ваш вкус (в данном случае мы выбираем осенние ароматы: грейпфрут, корица, пачули и имбирь);
  • горячая вода (около +60 градусов);
  • небольшая баночка с узким горлышком (узкое горлышко замедлит процесс испарения спирта, благодаря чему смесь прослужит дольше);
  • бамбуковые шпажки или специальные палочки для диффузора (если вы выберете бамбуковые шпажки, необходимо отрезать острые концы палочек, чтобы капилляры дерева раскрылись);
  • мерный стаканчик.
Аромадиффузор на спиртовой основеАромадиффузор на спиртовой основе
Аромадиффузор на спиртовой основе
Фото: Изображение Midjourney

Пошаговая инструкция

  1. Берем мерный стакан и отливаем в него 20 мл спирта.
  2. В эту же емкость добавляем эфирные масла. Всего нам понадобится 35-40 капель: 15 капель масла грейпфрута, 12 капель корицы, 5 капель пачули и 8-10 капель имбиря.
  3. Тщательно размешиваем смесь. Важно, чтобы масла полностью растворились в спирте, иначе при добавлении воды они начнут отслаиваться.
  4. Доливаем еще 30 мл спирта и снова хорошо размешиваем.
  5. Переливаем смесь в основной флакон и добавляем 50 мл горячей воды. Еще раз все перемешиваем.
  6. Вставляем палочки в сосуд и наш диффузор готов!

Дайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали распространять аромат. Обычно для этого требуется несколько часов.

Дайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали давать ароматДайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали давать аромат
Дайте палочкам время, чтобы они впитали в себя состав и начали давать аромат
Фото: 1MI

Аромадиффузор на основе изопропилмеристата

Изопропилмеристат — это вещество, которое можно приобрести на сайтах, продающих товары для создания домашней косметики и мыловарения. Он хорошо вбирает в себя аромат и долго его держит, легко пропитывает древесину, что делает его идеальным для создания аромадиффузоров небольшого объема.

Для создания вам понадобятся:

  • изопропилмеристат;
  • флакон объемом 50 мл;
  • деревянные палочки;
  • эфирные масла (в данном случае: апельсин, гвоздика и корица);
  • мерный стаканчик.

Пошаговая инструкция

  1. Отмеряем 30 мл изопропилмеристата в мерном стакане.
  2. Добавляем 3 мл масла апельсина, 1 мл гвоздики и 1 мл корицы.
  3. Тщательно перемешиваем и переливаем в подготовленный флакон.
  4. Вставляем деревянные палочки в сосуд.

Поставьте флакон в желаемом месте и дайте палочкам время впитать состав и начать распространять аромат. Обычно это занимает пару часов.

— Эти смеси не требуют дополнительной консервации, так как ни спирт, ни изопропилмеристат не подвержены микробному заражению, — поясняет Ольга Ларноди.
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