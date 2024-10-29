В Уфе появился «умный» будильник с перьями

Каждое утро в Кировском районе звучит новый хит — громкое «ку-ка-ре-ку». Как стало известно, в одном из дворов по улице Муксинова, 2/3 завелся петух, который решил взять на себя обязанности будильника. На протяжении двух дней этот пернатый будильник на лапках радует местных жителей своим уникальным талантом пробуждать их от сладких снов.