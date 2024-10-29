В Уфе появился «умный» будильник с перьями

Posted 29 октября, 08:24
Published 29 октября, 08:24
Modified 29 октября, 08:35
Updated 29 октября, 08:35
Каждое утро в Кировском районе звучит новый хит — громкое «ку-ка-ре-ку». Как стало известно, в одном из дворов по улице Муксинова, 2/3 завелся петух, который решил взять на себя обязанности будильника. На протяжении двух дней этот пернатый будильник на лапках радует местных жителей своим уникальным талантом пробуждать их от сладких снов.
Пользователи соцсетей разделились во мнениях, удобен ли такой способ пробуждения или наоборот.
— Наконец-то! Я всегда мечтала о живом будильнике.
— Вот где был мой сон? С утра до вечера — как будто в деревне.
— Можно отрегулировать будильник по времени? А то охото подольше поспать, — пишут пользователи соцсетей.
Неизвестно, как долго «уфимский певец» останется на своем посту, но пока он здесь — по мнению горожан, жизнь в Кировском районе становится более колоритной.
Как ранее сообщал Mkset, уфимцы столкнулись с загадочным феноменом — автомобили, словно под обстрелом, получают повреждения. И, кажется. тут тоже не обошлось без пернатых героев.