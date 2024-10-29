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Posted 29 октября, 08:24

Published 29 октября, 08:24

Modified 29 октября, 08:35

Updated 29 октября, 08:35

В Уфе появился «умный» будильник с перьями

В Уфе появился «умный» будильник с перьями

29 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI.
Жители Кировского района стали просыпаться в деревенском стиле — от петушиного крика, сообщает во вторник, 29 октября, телеканал «Вся Уфа».

Каждое утро в Кировском районе звучит новый хит — громкое «ку-ка-ре-ку». Как стало известно, в одном из дворов по улице Муксинова, 2/3 завелся петух, который решил взять на себя обязанности будильника. На протяжении двух дней этот пернатый будильник на лапках радует местных жителей своим уникальным талантом пробуждать их от сладких снов.

Фото: Вся Уфа

Пользователи соцсетей разделились во мнениях, удобен ли такой способ пробуждения или наоборот.

— Наконец-то! Я всегда мечтала о живом будильнике.
— Вот где был мой сон? С утра до вечера — как будто в деревне.
— Можно отрегулировать будильник по времени? А то охото подольше поспать, — пишут пользователи соцсетей.

Неизвестно, как долго «уфимский певец» останется на своем посту, но пока он здесь — по мнению горожан, жизнь в Кировском районе становится более колоритной.

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Как ранее сообщал Mkset, уфимцы столкнулись с загадочным феноменом — автомобили, словно под обстрелом, получают повреждения. И, кажется. тут тоже не обошлось без пернатых героев.

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