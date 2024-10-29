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Posted 29 октября, 05:34

Published 29 октября, 05:34

Modified 29 октября, 07:54

Updated 29 октября, 07:54

«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе

«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе

29 октября 2024, 05:34
Фото: БашДТП.
Уфимцы столкнулись с загадочным феноменом — автомобили, словно под обстрелом, получают повреждения, сообщает во вторник, 29 октября, очевидец в соцсетях.

В соцсетях мужчина из Уфы рассказал о неприятной ситуации: его иномарка оказалась с разбитым лобовым стеклом, и никто не знает, что произошло.

— Как будто стреляли, — пишет «жертва» обстрела, добавляя, что ни одна камера не зафиксировала момент происшествия.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать происходящее. Один из комментаторов с уверенностью заявил: «Это вороны камнями машины обстреливают». И действительно, несмотря на абсурдность предположения, некоторые автомобилисты нашли подтверждение своим догадкам. По их словам, пернатые хищники могут сбрасывать куски пищи — кости или даже мелкие камни — с высоты.

Другие участники беседы призвали не оставаться безучастными.

— Не покидайте места происшествия, вызывайте ДПС. Фиксируйте и пишите заявление, — советует один из комментаторов.
Фото: БашДТП

Другие же пользователи соцсетей не видят в истории ничего криминального.

— Кому вы нужны, чтобы в вас стреляли… это просто камни из-под колес.
— Кирпичом только если выстрел был.
— Если рядом мясной рынок, то это вороны, — пишут пользователи соцсетей.
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