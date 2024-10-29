«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать происходящее. Один из комментаторов с уверенностью заявил: «Это вороны камнями машины обстреливают». И действительно, несмотря на абсурдность предположения, некоторые автомобилисты нашли подтверждение своим догадкам. По их словам, пернатые хищники могут сбрасывать куски пищи — кости или даже мелкие камни — с высоты.