«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе

Posted 29 октября, 05:34
Published 29 октября, 05:34
Modified 29 октября, 07:54
Updated 29 октября, 07:54
В соцсетях мужчина из Уфы рассказал о неприятной ситуации: его иномарка оказалась с разбитым лобовым стеклом, и никто не знает, что произошло.
— Как будто стреляли, — пишет «жертва» обстрела, добавляя, что ни одна камера не зафиксировала момент происшествия.
Пользователи соцсетей начали активно обсуждать происходящее. Один из комментаторов с уверенностью заявил: «Это вороны камнями машины обстреливают». И действительно, несмотря на абсурдность предположения, некоторые автомобилисты нашли подтверждение своим догадкам. По их словам, пернатые хищники могут сбрасывать куски пищи — кости или даже мелкие камни — с высоты.
Другие участники беседы призвали не оставаться безучастными.
— Не покидайте места происшествия, вызывайте ДПС. Фиксируйте и пишите заявление, — советует один из комментаторов.
Другие же пользователи соцсетей не видят в истории ничего криминального.
— Кому вы нужны, чтобы в вас стреляли… это просто камни из-под колес.
— Кирпичом только если выстрел был.
— Если рядом мясной рынок, то это вороны, — пишут пользователи соцсетей.
Как ранее сообщал Mkset, в селе Хамитово Абзелиловского района, жених и его невеста выбрали необычный способ запечатлеть свой счастливый момент.