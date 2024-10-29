Штрафы в два раза подняли в Башкирии

Наркологи отмечают, что многие несовершеннолетние школьники заинтересовались курением после появления электронных устройств. Следя активно за трендами и за поведением взрослых, многие молодые люди хотят тоже ощутить различные эффекты от курения, и таким образом показать свою значимость в обществе. Но многие не знают, что вместе с паром в их организм проникают опасные вещества, прикрытые ароматизаторами и добавками. Хоть электронные устройства были приравнены на законодательном уровне к курению, многие люди продолжают курить в общественных местах.