mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 07:36

Published 29 октября, 07:36

Modified 29 октября, 07:39

Updated 29 октября, 07:39

Штрафы в два раза подняли в Башкирии

Штрафы в два раза подняли в Башкирии

29 октября 2024, 07:36
Фото: mkset.ru.
Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о больших штрафах за курение в учебных учреждениях, сообщил пресс-центр Курултая во вторник, 29 октября.

На государственном собрании был снова поднят вопрос о вреде табака. Для сокращения числа курящих среди детей в Госдуму внесли законопроект про усиление мер контроля ответственности за курение на территории школ и детских садов. Ранее этот проект был поддержан Правительством РФ.

— Употребление табачных изделий стало активно набирать популярность среди школьников, особенно у старшеклассников. Уже 60% учеников старшей школы попробовали сигареты и продолжают баловаться, предлагая другим. При опросе стало известно, что большая часть курильщиков получила свой первый опыт курения в школьное время, — отмечают в Парламенте Башкирии.

Для предотвращения негативного опыта среди школьников было предложено усилить профилактических меры с ребятами, объясняя весь вред от табака. А также следить за нарушителями, которые курят на территории школы и детских садов, штрафуя их от ₽2000 до ₽3000 вместо ₽500 — ₽1500.

Теневые вейпы наводнили школы Уфы
Узнать подробнее

Наркологи отмечают, что многие несовершеннолетние школьники заинтересовались курением после появления электронных устройств. Следя активно за трендами и за поведением взрослых, многие молодые люди хотят тоже ощутить различные эффекты от курения, и таким образом показать свою значимость в обществе. Но многие не знают, что вместе с паром в их организм проникают опасные вещества, прикрытые ароматизаторами и добавками. Хоть электронные устройства были приравнены на законодательном уровне к курению, многие люди продолжают курить в общественных местах.

Ранее издание Mkset сообщил про местного жителя Мелеуза, который умер в пожаре из-за сигарет.

Читайте также:
В Воронеже прошел круглый стол по борьбе с подростковым курениемКальяны и вейпы запрещают в БашкирииЖенщина выползла из пожара в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Законы / Законопроекты#Школьники#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Законопроект#Белебей#Мелеуз#Штраф#Никотин#Курение#Старшеклассник#Вред здоровью#Вредные вещества#Вейпы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика