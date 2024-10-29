Штрафы в два раза подняли в Башкирии

Posted 29 октября, 07:36
Published 29 октября, 07:36
Modified 29 октября, 07:39
Updated 29 октября, 07:39
На государственном собрании был снова поднят вопрос о вреде табака. Для сокращения числа курящих среди детей в Госдуму внесли законопроект про усиление мер контроля ответственности за курение на территории школ и детских садов. Ранее этот проект был поддержан Правительством РФ.
— Употребление табачных изделий стало активно набирать популярность среди школьников, особенно у старшеклассников. Уже 60% учеников старшей школы попробовали сигареты и продолжают баловаться, предлагая другим. При опросе стало известно, что большая часть курильщиков получила свой первый опыт курения в школьное время, — отмечают в Парламенте Башкирии.
Для предотвращения негативного опыта среди школьников было предложено усилить профилактических меры с ребятами, объясняя весь вред от табака. А также следить за нарушителями, которые курят на территории школы и детских садов, штрафуя их от ₽2000 до ₽3000 вместо ₽500 — ₽1500.
Наркологи отмечают, что многие несовершеннолетние школьники заинтересовались курением после появления электронных устройств. Следя активно за трендами и за поведением взрослых, многие молодые люди хотят тоже ощутить различные эффекты от курения, и таким образом показать свою значимость в обществе. Но многие не знают, что вместе с паром в их организм проникают опасные вещества, прикрытые ароматизаторами и добавками. Хоть электронные устройства были приравнены на законодательном уровне к курению, многие люди продолжают курить в общественных местах.
Ранее издание Mkset сообщил про местного жителя Мелеуза, который умер в пожаре из-за сигарет.