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Posted 29 октября, 07:50

Published 29 октября, 07:50

Modified 29 октября, 08:52

Updated 29 октября, 08:52

В Башкирии медведи вышли на охоту

В Башкирии медведи вышли на охоту

29 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI.
В регионе запечатлели целое семейство медведей, которые активно готовятся к зиме, сообщает во вторник, 29 октября, национальный парк «Башкирия».

Фотоловушка в национальном парке зафиксировала целую медвежью семью, которая отправилась на прогулку по живописным тропам. Как стало известно, осенью косолапые активно готовятся к зиме, накапливая жир, который поможет им пережить холодные месяцы в своих берлогах.

Фото: Национальный парк «Башкирия»

Их меню разнообразно: медведи лакомятся как растительной, так и животной пищей. Не обошлось и без шуток в социальных сетях. Один из пользователей с иронией заметил: «Они едят туристов?», а другой шутливо добавил: «Предпочитают туристок!». Тем не менее, есть и те, кто мечтает о встрече с этими дикими созданиями. Один из пользователей поделился своим опытом.

— На неделе с Кутаново до Максютово на пакрафте, а назад пешком. Не одного Мишку не поймал, — пишет в расстроенных чувствах пользователей соцсетей.
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Как ранее сообщал Mkset, в национальном парке «Башкирия» фотоловушки запечатлели необычную медведицу по кличке Умка.

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