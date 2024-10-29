В Башкирии медведи вышли на охоту

Posted 29 октября, 07:50
Published 29 октября, 07:50
Modified 29 октября, 08:52
Updated 29 октября, 08:52
Фотоловушка в национальном парке зафиксировала целую медвежью семью, которая отправилась на прогулку по живописным тропам. Как стало известно, осенью косолапые активно готовятся к зиме, накапливая жир, который поможет им пережить холодные месяцы в своих берлогах.
Их меню разнообразно: медведи лакомятся как растительной, так и животной пищей. Не обошлось и без шуток в социальных сетях. Один из пользователей с иронией заметил: «Они едят туристов?», а другой шутливо добавил: «Предпочитают туристок!». Тем не менее, есть и те, кто мечтает о встрече с этими дикими созданиями. Один из пользователей поделился своим опытом.
— На неделе с Кутаново до Максютово на пакрафте, а назад пешком. Не одного Мишку не поймал, — пишет в расстроенных чувствах пользователей соцсетей.
Как ранее сообщал Mkset, в национальном парке «Башкирия» фотоловушки запечатлели необычную медведицу по кличке Умка.