В Башкирии медведи вышли на охоту

Их меню разнообразно: медведи лакомятся как растительной, так и животной пищей. Не обошлось и без шуток в социальных сетях. Один из пользователей с иронией заметил: «Они едят туристов?», а другой шутливо добавил: «Предпочитают туристок!». Тем не менее, есть и те, кто мечтает о встрече с этими дикими созданиями. Один из пользователей поделился своим опытом.