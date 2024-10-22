Не выбрасывайте обмылки! Простые лайфхаки для дома и дачи, которые сэкономят деньги

Также их можно использовать как средство борьбы с молью. Для этого их помещают в холщовые мешочки, которые затем кладут в платяные шкафы. Мыло отпугивает насекомых своим запахом, при этом не повреждая вещи. Специалисты рекомендуют менять такие мешочки каждые несколько месяцев для сохранения эффективности. Можно добавлять листья лаврового листа, шалфея или гвоздики, которые также известны своими отпугивающими свойствами.