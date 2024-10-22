Не выбрасывайте обмылки! Простые лайфхаки для дома и дачи, которые сэкономят деньги

Posted 22 октября, 12:00
Published 22 октября, 12:00
Modified 22 октября, 12:00
Updated 22 октября, 12:00
Многие хозяйки находят обмылкам применение в своих повседневных делах. Простейший способ — использовать их для стирки. Мыло, особенно хозяйственное, хорошо справляется с удалением сложных пятен.
Натертые на терке отстатки можно добавить в барабан стиральной машины, что усилит эффект стирального порошка. Помимо этого, остатки мыла можно использовать при кипячении вещей: такой метод был популярен еще в середине прошлого века, когда с их помощью удалялись пятна пота, травы, масла и других загрязнений.
Экспертное мнение повара и автор канала «Multipovar» Дмитрия подтверждает универсальность использования остатков.
— Для кухонной утвари можно использовать раствор на основе мыла. Он эффективно отмывает жир и загрязнения с кастрюль и сковородок, при этом не содержит агрессивных химических веществ, что особенно важно для приготовления пищи, — отмечает он.
Найти применение можно и в совместном творчестве с детьми. Различные формы и креативные способы обращения с обмылками позволяют создать новые кусочки, которые дети будут использовать с удовольствием.
Для этого остатки растапливаются на водяной бане и заливаются в формочки для выпечки в виде фигурок. По мнению специалистов, это не только экономично, но и полезно для развития ребенка, так как стимулирует его творческое мышление.
Еще один способ использования остатков — приготовление раствора для мыльных пузырей. Простой состав на основе мыла и воды поможет провести время весело, а сделать пузыри можно с помощью обычной пластиковой соломинки.
Использование обломков мыла на даче также не теряет своей актуальности. Например, раствор помогает бороться с вредителями, такими как тля и другие насекомые. Этот метод безопасен для растений и человека, в отличие от химических средств защиты.
Такой раствор, нанесенный на листья растений, помогает не только избавиться от вредителей, но и защитить от грибковых заболеваний. Важно соблюдать пропорции при приготовлении раствора: излишне концентрированный состав может навредить нежной листве.
Еще одна область применения мыльных остатков — дезинфекция и освежение сантехники. Многие хозяйки предпочитают использовать кусочки для поддержания чистоты в туалете, добавляя их в бачок унитаза. Обмылки медленно растворяются в воде и помогают поддерживать чистоту. Это может стать альтернативой дорогим средствам, продающимся в магазинах.
Также их можно использовать как средство борьбы с молью. Для этого их помещают в холщовые мешочки, которые затем кладут в платяные шкафы. Мыло отпугивает насекомых своим запахом, при этом не повреждая вещи. Специалисты рекомендуют менять такие мешочки каждые несколько месяцев для сохранения эффективности. Можно добавлять листья лаврового листа, шалфея или гвоздики, которые также известны своими отпугивающими свойствами.
Существует также возможность переработать кусочки в полноценное кусковое мыло. Для этого обмылки натираются на терке, заливаются водой и оставляются на сутки. За это время смесь размягчается, превращаясь в густую массу. Затем масса нагревается на плите для выпаривания излишков воды. Полученную массу можно перелить в форму и оставить до полного высыхания.
— Хозяйственное мыло особенно полезно для таких целей. Оно не только хорошо мылится, но и обладает дезинфицирующими свойствами, что делает его универсальным для различных бытовых нужд, — рекомендует Дмитрий.
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