Вы перестанете покупать обычные порошки: приготовьте эту смесь и получите результат

Если есть опасения по поводу воздействия соды и соли на детали машины или если вещи требуют особого ухода, можно использовать смесь для замачивания. На 5 литров теплой воды добавляются две чайные ложки приготовленной смеси. Вещи замачиваются в растворе на час, после чего слегка отжимаются и отправляются на обычную стирку. Этот метод позволяет сократить время основной стирки: даже на коротких программах вещи отлично очищаются.