Вы перестанете покупать обычные порошки: приготовьте эту смесь и получите результат

Posted 15 октября, 13:30
Published 15 октября, 13:30
Modified 17 октября, 03:46
Updated 17 октября, 03:46
Основу чудо-смеси составляют сода и соль. Эти два компонента давно известны своими очищающими свойствами. Сода способствует смягчению воды, что особенно важно в регионах с жесткой водой. Мягкая вода позволяет моющему средству лучше проникать в волокна ткани, обеспечивая более глубокую очистку. Кроме того, сода помогает нейтрализовать неприятные запахи на одежде.
Соль же выполняет функцию усилителя цвета и предотвращает линьку тканей. Она также способствует удалению стойких пятен и придает вещам свежий вид.
Добавление эфирного масла не только придает вещам приятный аромат, но и обладает антисептическими свойствами. Например, масло лаванды не только освежает белье, но и уничтожает бактерии. Выбор масла зависит от личных предпочтений: можно использовать цитрусовые для бодрящего эффекта или, например, эвкалипт для дополнительной свежести.
Для приготовления средства понадобятся:
Сода и соль тщательно перемешиваются в миске. Затем добавляются капли масла, и смесь снова перемешивается до однородности. Хранить полученное средство следует в сухой закрывающейся емкости, чтобы сохранить его свойства.
При обычной стирке достаточно положить две чайные ложки смеси прямо в барабан стиральной машины вместе с бельем. Дополнительно можно использовать привычный порошок или гель для стирки. Для усиления эффекта вместо кондиционера рекомендуется добавить немного уксуса в соответствующий отсек — это поможет смягчить ткани и удалить остатки моющего средства.
Если есть опасения по поводу воздействия соды и соли на детали машины или если вещи требуют особого ухода, можно использовать смесь для замачивания. На 5 литров теплой воды добавляются две чайные ложки приготовленной смеси. Вещи замачиваются в растворе на час, после чего слегка отжимаются и отправляются на обычную стирку. Этот метод позволяет сократить время основной стирки: даже на коротких программах вещи отлично очищаются.
— Сначала не верила, что обычная сода и соль могут заменить дорогие средства. Но когда увидела, как мои полотенца вновь стали пушистыми и свежими, была приятно удивлена, — поделилась своим опытом Анна, дохозяйка и автор канала «Советы для дома»
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