Пугающие мифы о стирке одеяла: как не превратить его в рассадник микробов

Заполните ванну горячей водой, добавив немного моющего средства. Поместите одеяло в воду, хорошо его утопив. Слегка помните и массируйте, чтобы моющее средство равномерно распределилось.

Оставьте одеяло в ванной на 30-60 минут, позволяя ему впитывать моющее средство и освобождаться от грязи. Вы можете использовать крабики, прищепки или резинки, чтобы зафиксировать одеяло и щеткой обработать какие-то конкретные загрязнения.

Слейте грязную воду и наполните ванну чистой водой. Повторите процесс с промывкой, не вытаскивая одеяло — просто снова помните его в чистой воде, чтобы смыть остатки моющего средства.

Вместо того чтобы пытаться вытащить одеяло целиком отцепите одеяло от ванной и начните с края постепенно скатывать его в рулон. На каждом этапе сворачивания проходитесь надавливающими движениями по всей длине «колбаски». Это поможет убрать излишки воды и грязи, не создавая слишком большого веса.

Далее нам нужно повесить одеяло сушиться. Если у вас есть возможность повесить одеяло сушиться на улицу, то лучше прибегнуть к этому варианту. В остальных случаях вы можете воспользоваться стремянкой, столом или большим шкафом. Для лучшего просушивания идеально поставить вентилятор.