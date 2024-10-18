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Posted 18 октября, 14:39

Published 18 октября, 14:39

Modified 18 октября, 14:41

Updated 18 октября, 14:41

Пока вы игнорировали стирку одеял, они становились рассадником микробов

Пугающие мифы о стирке одеяла: как не превратить его в рассадник микробов

18 октября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
Пока вы игнорировали стирку одеял, они становились рассадником микробов
Многие недооценивают важность регулярной стирки одеял, но правильно ухаживать за спальными принадлежностями — это не только вопрос чистоты, но и здоровья. Как часто стоит стирать одеяла и каким образом это делать, чтобы они служили долго?

Каждую ночь тело погружается в мир снов, а вместе с ним и одеяла. Они собирают на себе все: от мертвых клеток кожи до различных жидкостей организма. Именно поэтому регулярная стирка одеял — не прихоть, а необходимость.

Профессионалы в области уборки Дженнифер Роланд из Atlanta Cleaning Source и Лори Уильямсон из Nnowitsclean рассказали, когда ваши одеяла нуждаются в освежении.

Миф 1. Одеяло нужно стирать еженедельно.

Частота стирки одеял зависит от того, как часто они используются. Если одеяла ежедневно контактируют с телом, то рекомендуется стирать их еженедельно.

— Не пугайтесь, это касается пледов или других одеял, которыми вы пользуетесь ежедневно без пододеяльника. В обычной жизни именно он берет на себя основную грязь и мы стираем его раз в неделю. А само одеяло уже можно стирать реже — раз в сезон. Важно помнить, что даже если одеяло не использовалось, оно все равно может накапливать пыль, волоски и микрочастицы, которые могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей, — рассказывает Дженнифер Роланд.

Однако, если на одеяле появились пятна или неприятный запах, необходимо задуматься о внеочередной стирке. Пятна могут быть следствием пролитого напитка, пищи или других жидкостей, а неприятный запах может быть вызван накоплением пота и микробов.

Как часто нужно стирать одеялаКак часто нужно стирать одеяла
Как часто нужно стирать одеяла. Фото: Изображение Midjourney

Миф 2. Стирка в стиральной машинке портит вид одеяла

Нет, это не правда. Стирка в стиральной машинке при правильном подходе не портит вид одеяла. Важно следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы избежать возможных повреждений.

Перед стиркой одеяла стоит внимательно изучить бирку: она подскажет, как именно ухаживать за конкретным изделием. Большинство одеял можно стирать в машине, но для некоторых потребуется ручная стирка или химчистка.

После стирки важно сразу извлечь одеяла из машины, чтобы избежать затхлого запаха. Если машинная сушка невозможна, лучше всего дать им высохнуть на свежем воздухе. Это не только сохранит их форму, но и продлит срок службы.

— Используйте моющих средств с энзимами. Они эффективно расщепляют белки, жиры и углеводы, что делает их особенно полезными для стирки одеял, которые могут иметь различные загрязнения, — советует Лори Уильямсон.
Стираем одеяло в машинкеСтираем одеяло в машинке
Стираем одеяло в машинке. Фото: Изображение Midjourney
Постирайте свои вещи с энзимами — они спасут ваше белье и планету
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Миф 3. Стирать в ручную одеяло тяжело

Если ваше одеяло слишком велико для стиральной машины, не отчаивайтесь.

  • Заполните ванну горячей водой, добавив немного моющего средства. Поместите одеяло в воду, хорошо его утопив. Слегка помните и массируйте, чтобы моющее средство равномерно распределилось.

  • Оставьте одеяло в ванной на 30-60 минут, позволяя ему впитывать моющее средство и освобождаться от грязи. Вы можете использовать крабики, прищепки или резинки, чтобы зафиксировать одеяло и щеткой обработать какие-то конкретные загрязнения.

  • Слейте грязную воду и наполните ванну чистой водой. Повторите процесс с промывкой, не вытаскивая одеяло — просто снова помните его в чистой воде, чтобы смыть остатки моющего средства.

  • Вместо того чтобы пытаться вытащить одеяло целиком отцепите одеяло от ванной и начните с края постепенно скатывать его в рулон. На каждом этапе сворачивания проходитесь надавливающими движениями по всей длине «колбаски». Это поможет убрать излишки воды и грязи, не создавая слишком большого веса.

  • Далее нам нужно повесить одеяло сушиться. Если у вас есть возможность повесить одеяло сушиться на улицу, то лучше прибегнуть к этому варианту. В остальных случаях вы можете воспользоваться стремянкой, столом или большим шкафом. Для лучшего просушивания идеально поставить вентилятор.
Ручная стирка в ваннойРучная стирка в ванной
Ручная стирка в ванной. Фото: Изображение Midjourney
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