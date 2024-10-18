Пугающие мифы о стирке одеяла: как не превратить его в рассадник микробов

Posted 18 октября, 14:39
Published 18 октября, 14:39
Modified 18 октября, 14:41
Updated 18 октября, 14:41
Каждую ночь тело погружается в мир снов, а вместе с ним и одеяла. Они собирают на себе все: от мертвых клеток кожи до различных жидкостей организма. Именно поэтому регулярная стирка одеял — не прихоть, а необходимость.
Профессионалы в области уборки Дженнифер Роланд из Atlanta Cleaning Source и Лори Уильямсон из Nnowitsclean рассказали, когда ваши одеяла нуждаются в освежении.
Частота стирки одеял зависит от того, как часто они используются. Если одеяла ежедневно контактируют с телом, то рекомендуется стирать их еженедельно.
— Не пугайтесь, это касается пледов или других одеял, которыми вы пользуетесь ежедневно без пододеяльника. В обычной жизни именно он берет на себя основную грязь и мы стираем его раз в неделю. А само одеяло уже можно стирать реже — раз в сезон. Важно помнить, что даже если одеяло не использовалось, оно все равно может накапливать пыль, волоски и микрочастицы, которые могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей, — рассказывает Дженнифер Роланд.
Однако, если на одеяле появились пятна или неприятный запах, необходимо задуматься о внеочередной стирке. Пятна могут быть следствием пролитого напитка, пищи или других жидкостей, а неприятный запах может быть вызван накоплением пота и микробов.
Нет, это не правда. Стирка в стиральной машинке при правильном подходе не портит вид одеяла. Важно следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы избежать возможных повреждений.
Перед стиркой одеяла стоит внимательно изучить бирку: она подскажет, как именно ухаживать за конкретным изделием. Большинство одеял можно стирать в машине, но для некоторых потребуется ручная стирка или химчистка.
После стирки важно сразу извлечь одеяла из машины, чтобы избежать затхлого запаха. Если машинная сушка невозможна, лучше всего дать им высохнуть на свежем воздухе. Это не только сохранит их форму, но и продлит срок службы.
— Используйте моющих средств с энзимами. Они эффективно расщепляют белки, жиры и углеводы, что делает их особенно полезными для стирки одеял, которые могут иметь различные загрязнения, — советует Лори Уильямсон.
Если ваше одеяло слишком велико для стиральной машины, не отчаивайтесь.
Заполните ванну горячей водой, добавив немного моющего средства. Поместите одеяло в воду, хорошо его утопив. Слегка помните и массируйте, чтобы моющее средство равномерно распределилось.
Оставьте одеяло в ванной на 30-60 минут, позволяя ему впитывать моющее средство и освобождаться от грязи. Вы можете использовать крабики, прищепки или резинки, чтобы зафиксировать одеяло и щеткой обработать какие-то конкретные загрязнения.
Слейте грязную воду и наполните ванну чистой водой. Повторите процесс с промывкой, не вытаскивая одеяло — просто снова помните его в чистой воде, чтобы смыть остатки моющего средства.
Вместо того чтобы пытаться вытащить одеяло целиком отцепите одеяло от ванной и начните с края постепенно скатывать его в рулон. На каждом этапе сворачивания проходитесь надавливающими движениями по всей длине «колбаски». Это поможет убрать излишки воды и грязи, не создавая слишком большого веса.