mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 13:33

Published 9 октября, 13:33

Modified 9 октября, 13:35

Updated 9 октября, 13:35

Тестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает?

Тестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает?

9 октября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Тестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает?
Множество способов очистки сковородок и противней от стойкого нагара предлагаются в интернете, но какой из них действительно работает?

Многие из нас слышали о «волшебных» средствах, которые обещают вернуть блеск посуде. Но какие из них действительно работают, а какие — просто миф?

На канале SlivkiShow решили провести уникальный эксперимент, чтобы выяснить это раз и навсегда.

Лимонная кислота

Первым на очереди стал популярный метод использования лимонной кислоты. Считается, что она сможет эффективно разрушить и удалить стойкий нагар с поверхности сковороды. Лимоны содержат около 5-6% лимонной кислоты, которая традиционно используется для домашних чистящих средств из-за своей способности растворять минеральные отложения и жиры.

— Мы создали концентрат, смешав свежевыжатый лимонный сок с гранулами лимонной кислоты. Смесь была тщательно нанесена на поверхность загрязненной сковороды и оставлена на один час, — говорит блогер.

Результат: К сожалению, спустя час, нагар остался таким же твердым и непоколебимым, как и до начала эксперимента. Ожидания не оправдались — лимонная кислота оказалась бесполезной в борьбе с нагаром.

Сода и уксус

Следующим шагом стал тест с использованием уксуса, соды и зубной пасты.

Многочисленные интернет-источники утверждают, что это сочетание может эффективно справиться с загрязнениями. Этот метод кажется многим простым и доступным.

— Мы приготовили смесь из соды, уксуса и зубной пасты, которую затем нанесли на центр сковороды. Оставили смесь воздействовать на нагар в течение трех часов, — комментирует ведущий.

Результат: К сожалению, испытание не принесло желаемого результата — стойкий нагар остался на месте. Видео в интернете, как оказалось, часто преувеличивают эффективность этого метода.

Сода и уксусСода и уксус
Сода и уксус. Фото: Изображение Midjourney

Хозяйственное мыло

Не желая сдаваться, переходим к использованию хозяйственного мыла. Оно давно используется для борьбы с различными видами загрязнений. В сочетании с содой обещают дать хороший результат в очищении.

— Мы приготовили густую пасту из хозяйственного мыла и соды, которую нанесли на сковороду. Для усиления эффекта смесь подвергли воздействию тепла, — рассказывает экспериментатор.

Результат: Несмотря на небольшие улучшения, нагар все еще держался крепко и не поддавался полному очищению. Метод не оправдал наших ожиданий на все 100%.

Кока-кола

Существует множество рассказов о чудодейственных свойствах газированных напитков в борьбе с ржавчиной. Ожидалось, что напиток сможет разрушить многолетний нагар благодаря своим химическим свойствам. Блогер решил проверить, сможет ли она справиться с многолетним нагаром.

Сковороду залили всем известным напиткоми нагрели, надеясь, что химические реакции поспособствуют очищению. Но даже после трех часов ожидания результат был нулевым.

Кока-колаКока-кола
Кока-кола. Фото: Изображение Midjourney

Аммиак

Когда казалось, что надежды не осталось, было решено попробовать 10-процентный раствор аммиака. Несмотря на его резкий запах, свойства этого вещества все снова обещали хороший результат. Небольшое количество аммиака нанесли на участок сковороды и накрыли, чтобы избежать испарения.

Результат: Спустя два часа стало очевидно, что аммиак начал разрушать нагар. Воодушевленные успехом, мы провели более масштабное испытание: полностью обработали сковороду аммиаком, поместили в плотный пакет и оставили на двое суток.

Результат превзошел все ожидания — нагар начал отходить пластами, обнажая металл, который не видели почти сто лет. Аммиак оказался единственным средством, которое действительно справилось с задачей.

Как выбрать лучший жироудалитель: тестируем 8 средств от старого нагара
Узнать подробнее
Читайте также:
Как пылесосить, чтобы забыть о частых уборках: секреты, о которых вы не догадывалисьОсенняя уборка: как сделать окна безупречно чистымиКакую разделочную доску выбрать? Полный гид по материалам и уходу
#Ольга Харина#Квартира#Дом#Дом и сад#Культура чистоты#Чистота
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика