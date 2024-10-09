Тестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает?

Первым на очереди стал популярный метод использования лимонной кислоты. Считается, что она сможет эффективно разрушить и удалить стойкий нагар с поверхности сковороды. Лимоны содержат около 5-6% лимонной кислоты, которая традиционно используется для домашних чистящих средств из-за своей способности растворять минеральные отложения и жиры.