Забудьте про хлорку: секрет блестящих полов раскрыт!

Хлорка и белизна, несмотря на свою популярность в быту, обладают рядом недостатков. Они могут быть агрессивны не только к грязи, но и к самим материалам, из которых сделан ваш пол. Кроме того, испарения этих средств могут негативно сказаться на здоровье, особенно у детей и домашних животных.