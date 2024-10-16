Ловец зрелых дамочек насмешил уфимцев

Posted 16 октября, 04:19
Published 16 октября, 04:19
Modified 16 октября, 04:19
Updated 16 октября, 04:19
Необычный тюнинг заметили на уфимских дорогах. По столице Башкирии катается черная «Хонда» с ярким и ёмким объявлением, исполненным обычным малярным скотчем на заднем стекле: «Ищу милфу*». Такой громкий вызов уфимские пользователи соцсетей не смогли оставить без внимания. По большей части, поклонник зрелых сексапильных дамочек вызвал у горожан смех и саркастические шпильки.
— Малолетнее быдло
— Отчаянный крик онаниста
— Милфхантеры по Уфе колесят
— Венерические болезни прилагаются
— Нашли? Хоть на одну ссылку скиньте
— Колхозники
Заметим, что ранее в Уфе за такой тюнинг был оштрафован аналогичный искатель приключений и женщин 30+.
* — (слэнговое слово) привлекательная и элегантная женщина, зачастую находящаяся в одиночестве или после развода. У них могут быть уже взрослые дети, или, возможно, они вовсе не рожали. Современный аналог фразы «дама бальзаковского возраста» с эротическим подтекстом.