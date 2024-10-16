Ловец зрелых дамочек насмешил уфимцев

* — (слэнговое слово) привлекательная и элегантная женщина, зачастую находящаяся в одиночестве или после развода. У них могут быть уже взрослые дети, или, возможно, они вовсе не рожали. Современный аналог фразы «дама бальзаковского возраста» с эротическим подтекстом.