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Posted 16 октября, 04:19

Published 16 октября, 04:19

Modified 16 октября, 04:19

Updated 16 октября, 04:19

Ловец зрелых дамочек насмешил уфимцев

Ловец зрелых дамочек насмешил уфимцев

16 октября 2024, 04:19
Фото: 1MI
Большую любовь на большой дороге решил искать водитель легкового автомобиля, сообщают в соцсетях в среду, 16 октября.

Необычный тюнинг заметили на уфимских дорогах. По столице Башкирии катается черная «Хонда» с ярким и ёмким объявлением, исполненным обычным малярным скотчем на заднем стекле: «Ищу милфу*». Такой громкий вызов уфимские пользователи соцсетей не смогли оставить без внимания. По большей части, поклонник зрелых сексапильных дамочек вызвал у горожан смех и саркастические шпильки.

— Малолетнее быдло
— Отчаянный крик онаниста
— Милфхантеры по Уфе колесят
— Венерические болезни прилагаются
— Нашли? Хоть на одну ссылку скиньте
— Колхозники

Заметим, что ранее в Уфе за такой тюнинг был оштрафован аналогичный искатель приключений и женщин 30+.

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* — (слэнговое слово) привлекательная и элегантная женщина, зачастую находящаяся в одиночестве или после развода. У них могут быть уже взрослые дети, или, возможно, они вовсе не рожали. Современный аналог фразы «дама бальзаковского возраста» с эротическим подтекстом.

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