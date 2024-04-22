mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Уфимских водителей наказали за провокационные надписи

Уфимских водителей наказали за провокационные надписи

22 апреля 2024, 14:19
Фото: Скриншот видеозаписи
Госавтоинспекция Уфы задержала водителей, разместивших неприличные надписи на своих автомобилях. Они объяснялись, для чего им нужен был такой ход.

Полицейские увидели записи в соцсетях, где говорилось о машинах, на которых нанесены надписи с нецензурной лексикой. Всех удалось найти и задержать.

За рулем ВАЗ-2114 светлого цвета была 19-летняя девушка. Аналогичную модель, но в черной расцветке вел 20-летний молодой человек. «Лада Калина» передвигалась по Набережной, когда за рулем был 20-летний житель Кармаскалинского района.

За все нарушения пришлось понести ответственность. Водителей наказывали за тонировку, отсутствие ОСАГО. Также правоохранители проследили за удалением надписей со стекол.

В момент задержания у ВАЗ-2114 черного цвета сзади уже не было оскорблений, но на лобовом оно сохранилось. Свои действия студент одного из техникумов объяснил желанием привлечь внимание общественности к своей персоне.

Все собранные материалы направлены для проведения лингвистического исследования. По ее результатам в отношении молодых людей планируют принять решение.

Читайте также:
Уфимец спешил на смотровую площадку и нарушил законУфимца с сотней нарушений снова поймали за «шашки» на дорогахУфимских водителей проверяют в пятницу вечером
#Марина Шорина#Общество#Уфа#ГИБДД#Автомобиль
Подпишитесь
Следком возбудил дело после избиения подростков в Башкирии
Сегодня, 13:50
В Уфе родился третий 12-палый малыш
Сегодня, 15:00
Участок в Уфе ушел под воду
Сегодня, 15:22
«Салават Юлаев» остался на время без легионера
Сегодня, 16:12
«Уфанет» сообщил о сбоях
Сегодня, 14:44
"