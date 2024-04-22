Уфимских водителей наказали за провокационные надписи

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Полицейские увидели записи в соцсетях, где говорилось о машинах, на которых нанесены надписи с нецензурной лексикой. Всех удалось найти и задержать.
За рулем ВАЗ-2114 светлого цвета была 19-летняя девушка. Аналогичную модель, но в черной расцветке вел 20-летний молодой человек. «Лада Калина» передвигалась по Набережной, когда за рулем был 20-летний житель Кармаскалинского района.
За все нарушения пришлось понести ответственность. Водителей наказывали за тонировку, отсутствие ОСАГО. Также правоохранители проследили за удалением надписей со стекол.
В момент задержания у ВАЗ-2114 черного цвета сзади уже не было оскорблений, но на лобовом оно сохранилось. Свои действия студент одного из техникумов объяснил желанием привлечь внимание общественности к своей персоне.
Все собранные материалы направлены для проведения лингвистического исследования. По ее результатам в отношении молодых людей планируют принять решение.