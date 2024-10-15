Пенсионер убил жену в ДТП под Уфой

Posted 15 октября, 12:00
Published 15 октября, 12:00
Modified 15 октября, 12:33
Updated 15 октября, 12:33
Как стало известно, 15 октября, около 14:00, на 11 км автодороги «Западный обход Уфы» произошла смертельная авария. По предварительным данным, пенсионер, управлявший автомобилем «Рено Логан», не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с грузовиком «Вольво». Этот роковой момент стал последним для его супруги, которая находилась на пассажирском сиденье.
К сожалению, 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель «Рено» получил различные травмы и был немедленно госпитализирован.
— На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства случившегося, — добавляет Госавтоинспекция Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в Чишминском районе региона водитель сбил пенсионера, перебегавшего дорогу.