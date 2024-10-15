Пенсионер убил жену в ДТП под Уфой

Как стало известно, 15 октября, около 14:00, на 11 км автодороги «Западный обход Уфы» произошла смертельная авария. По предварительным данным, пенсионер, управлявший автомобилем «Рено Логан», не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с грузовиком «Вольво». Этот роковой момент стал последним для его супруги, которая находилась на пассажирском сиденье.