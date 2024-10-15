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Posted 15 октября, 12:00

Published 15 октября, 12:00

Modified 15 октября, 12:33

Updated 15 октября, 12:33

Смертельное ДТП под Уфой унесло жизнь пассажирки

Пенсионер убил жену в ДТП под Уфой

15 октября 2024, 12:00
Фото: Госавтоинспекция РБ

Смертельное ДТП под Уфой унесло жизнь пассажирки

Столкновение с грузовиком унесло жизнь 70-летней женщины, сообщает во вторник, 15 октября, Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, 15 октября, около 14:00, на 11 км автодороги «Западный обход Уфы» произошла смертельная авария. По предварительным данным, пенсионер, управлявший автомобилем «Рено Логан», не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с грузовиком «Вольво». Этот роковой момент стал последним для его супруги, которая находилась на пассажирском сиденье.

К сожалению, 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель «Рено» получил различные травмы и был немедленно госпитализирован.

— На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства случившегося, — добавляет Госавтоинспекция Башкирии.

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Как ранее сообщал Mkset, в Чишминском районе региона водитель сбил пенсионера, перебегавшего дорогу.

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