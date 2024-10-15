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Posted 15 октября, 12:32

Published 15 октября, 12:32

Modified 15 октября, 12:34

Updated 15 октября, 12:34

Никах со стрельбой устроили в Башкирии

Никах со стрельбой устроили в Башкирии

15 октября 2024, 12:32
Фото: 1MI
Молодожены решили отметить свой никах с размахом, сообщает во вторник, 15 октября, телеканал «UTV».

В селе Хамитово Абзелиловского района, 23-летний Ильназар и его невеста 21-летняя Минлегуль выбрали необычный способ запечатлеть свой счастливый момент: они устроили фотосессию на мосту, а за их спиной друг жениха стрелял в воздух из охолощенного оружия «на которое не требуются лицензия».

По словам Минлегуль, такая затея пришлась им по душе как способ привлечь внимание к своему радостному событию. Молодожены решили надеть традиционные башкирские наряды и с помощью «фейерверка» пара сделала свои снимки более динамичными.

Как рассказывает невеста, жители села отреагировали на необычное событие по-разному. Старшее поколение не удержалось от недовольных комментариев — мол, зачем такое делать? А вот молодежь была в восторге и смотрела на происходящее с любопытством.

К слову о предложении руки и сердца — оно тоже прошло под звуки выстрелов. Ильназар решил сделать этот момент незабываемым и выбрал именно такой фон для важного шага в жизни.

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Как ранее сообщал Mkset, башкортостанский депутат Джефф Монсон совершил никах со своей избранницей.

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