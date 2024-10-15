Никах со стрельбой устроили в Башкирии

Posted 15 октября, 12:32
Published 15 октября, 12:32
Modified 15 октября, 12:34
Updated 15 октября, 12:34
В селе Хамитово Абзелиловского района, 23-летний Ильназар и его невеста 21-летняя Минлегуль выбрали необычный способ запечатлеть свой счастливый момент: они устроили фотосессию на мосту, а за их спиной друг жениха стрелял в воздух из охолощенного оружия «на которое не требуются лицензия».
По словам Минлегуль, такая затея пришлась им по душе как способ привлечь внимание к своему радостному событию. Молодожены решили надеть традиционные башкирские наряды и с помощью «фейерверка» пара сделала свои снимки более динамичными.
Как рассказывает невеста, жители села отреагировали на необычное событие по-разному. Старшее поколение не удержалось от недовольных комментариев — мол, зачем такое делать? А вот молодежь была в восторге и смотрела на происходящее с любопытством.
К слову о предложении руки и сердца — оно тоже прошло под звуки выстрелов. Ильназар решил сделать этот момент незабываемым и выбрал именно такой фон для важного шага в жизни.