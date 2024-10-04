Уфимцы без ума от математичек

Posted 4 октября, 10:18
Published 4 октября, 10:18
Modified 4 октября, 11:15
Updated 4 октября, 11:15
Жители Уфы отмечают, что любимыми школьными учителями в основном становятся наставники по русскому языку и литературе — 16% опрошенных выбрали именно их. Математика следует на втором месте с 13%, а третью строчку занимает история, набрав 12%.
Интересно, что среди опрошенных мужчин преподавательницы математики и географии занимают лидирующие позиции, тогда как женщины чаще вспоминают своих педагогов по русскому языку и биологии. Однако не у всех уфимцев есть любимый учитель — каждый восьмой признался, что такового не имел.
Как известно, 5 октября страна отмечает День учителя, и 60% жителей Уфы относятся к этому празднику положительно. Из них 29% с любовью вспоминают о своих педагогах, а 31% просто отмечают его как приятный день. Четверть респондентов остаются нейтральными, а лишь 1% откровенно не любит этот праздник.