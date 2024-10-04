Уфимцы без ума от математичек

Как известно, 5 октября страна отмечает День учителя, и 60% жителей Уфы относятся к этому празднику положительно. Из них 29% с любовью вспоминают о своих педагогах, а 31% просто отмечают его как приятный день. Четверть респондентов остаются нейтральными, а лишь 1% откровенно не любит этот праздник.