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Posted 4 октября, 10:18

Published 4 октября, 10:18

Modified 4 октября, 11:15

Updated 4 октября, 11:15

Уфимцы без ума от математичек

Уфимцы без ума от математичек

4 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI
А вот женщины более склонны к теплым воспоминаниям об учителях биологии, сообщает в пятницу, 4 октября, рекрутинговый портал.

Жители Уфы отмечают, что любимыми школьными учителями в основном становятся наставники по русскому языку и литературе — 16% опрошенных выбрали именно их. Математика следует на втором месте с 13%, а третью строчку занимает история, набрав 12%.

Интересно, что среди опрошенных мужчин преподавательницы математики и географии занимают лидирующие позиции, тогда как женщины чаще вспоминают своих педагогов по русскому языку и биологии. Однако не у всех уфимцев есть любимый учитель — каждый восьмой признался, что такового не имел.

Как известно, 5 октября страна отмечает День учителя, и 60% жителей Уфы относятся к этому празднику положительно. Из них 29% с любовью вспоминают о своих педагогах, а 31% просто отмечают его как приятный день. Четверть респондентов остаются нейтральными, а лишь 1% откровенно не любит этот праздник.

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