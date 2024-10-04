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Posted 4 октября, 09:55

Published 4 октября, 09:55

Modified 4 октября, 11:15

Updated 4 октября, 11:15

Каннибал из Башкирии попал к врачам

Каннибал из Башкирии попал к врачам

4 октября 2024, 09:55
Фото: memondo.com
Экспертиза пришла к выводу о невменяемости жестокого убийцы из глухого села, сообщил Mkset знакомый с делом источник.

Как стало известно Mkset, взбудоражившее всю Россию преступление дошло до суда и вердикта. По информации нашего осведомленного источника, еще летом 2024 года вступило в силу решение по уголовному делу каннибала из Башкирии — Эркинжона Абдурахманова. Проведенная проверка его психического здоровья показала, что каннибал из Башкирии невменяем. Кумертауский межрайонный суд решил поместить его в специализированное учреждение. Он будет находиться в психиатрическом стационаре под интенсивным наблюдением специалистов.

Напомним, страшное преступление было совершено в одном из поселков Куюргазинского района в феврале 2024 года. Там 47-летний Эркинжон Абдурахманов кровожадно расправился с мужчиной. Его жертвой стал 65-летний пенсионер. На преступление жителя Башкирии, как он утверждает, толкнули темные силы. Они якобы убедили мужчину в том, что у него больное сердце. А для излечения нужно вырезать и съесть человеческое сердце, то есть совершить магический ритуал жертвоприношения. Именно этим 47-летний Эркинжон, поклонник употребления алкоголя и спиртного, и занялся в феврале. Он зарубил мужчину и вырезал его сердце. Проведя ритуал, 47-летний Эркинжон вручил вырезанное сердце случайной прохожей.

Преступника вычислили по «горячим следам», так как он неподалеку устроил пьяный дебош в магазине.

Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
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