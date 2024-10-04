Каннибал из Башкирии попал к врачам

Напомним, страшное преступление было совершено в одном из поселков Куюргазинского района в феврале 2024 года. Там 47-летний Эркинжон Абдурахманов кровожадно расправился с мужчиной. Его жертвой стал 65-летний пенсионер. На преступление жителя Башкирии, как он утверждает, толкнули темные силы. Они якобы убедили мужчину в том, что у него больное сердце. А для излечения нужно вырезать и съесть человеческое сердце, то есть совершить магический ритуал жертвоприношения. Именно этим 47-летний Эркинжон, поклонник употребления алкоголя и спиртного, и занялся в феврале. Он зарубил мужчину и вырезал его сердце. Проведя ритуал, 47-летний Эркинжон вручил вырезанное сердце случайной прохожей.



Преступника вычислили по «горячим следам», так как он неподалеку устроил пьяный дебош в магазине.