Каннибал из Башкирии попал к врачам

Posted 4 октября, 09:55
Published 4 октября, 09:55
Modified 4 октября, 11:15
Updated 4 октября, 11:15
Как стало известно Mkset, взбудоражившее всю Россию преступление дошло до суда и вердикта. По информации нашего осведомленного источника, еще летом 2024 года вступило в силу решение по уголовному делу каннибала из Башкирии — Эркинжона Абдурахманова. Проведенная проверка его психического здоровья показала, что каннибал из Башкирии невменяем. Кумертауский межрайонный суд решил поместить его в специализированное учреждение. Он будет находиться в психиатрическом стационаре под интенсивным наблюдением специалистов.
Напомним, страшное преступление было совершено в одном из поселков Куюргазинского района в феврале 2024 года. Там 47-летний Эркинжон Абдурахманов кровожадно расправился с мужчиной. Его жертвой стал 65-летний пенсионер. На преступление жителя Башкирии, как он утверждает, толкнули темные силы. Они якобы убедили мужчину в том, что у него больное сердце. А для излечения нужно вырезать и съесть человеческое сердце, то есть совершить магический ритуал жертвоприношения. Именно этим 47-летний Эркинжон, поклонник употребления алкоголя и спиртного, и занялся в феврале. Он зарубил мужчину и вырезал его сердце. Проведя ритуал, 47-летний Эркинжон вручил вырезанное сердце случайной прохожей.
Преступника вычислили по «горячим следам», так как он неподалеку устроил пьяный дебош в магазине.