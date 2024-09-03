Удивительные средства: как за 30 минут вернуть ванной ослепительную белизну!

Если вам нужно усилить действие мыльного геля, вы можете добавить в него соду. Для этого возьмите 25 граммов натертого или жидкого мыла и растворите его в 0,5 литра воды. Затем добавьте 50 граммов пищевой соды и хорошо перемешайте. Подогрейте смесь на плите, чтобы все ингредиенты полностью растворились. Нанесите полученную смесь на желтые участки ванны, оставьте на некоторое время для воздействия, затем тщательно почистите ванну и сполосните водой.