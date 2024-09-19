10 хитрых деталей, которые сделают вашу квартиру удобнее

Posted 19 сентября, 13:35
Published 19 сентября, 13:35
Modified 19 сентября, 13:35
Updated 19 сентября, 13:35
Современные квартиры часто страдают от нехватки пространства и функциональности. Журнал «Идеи Вашего Дома» нашел решения, которые помогут нам оптимизировать каждый квадратный метр и избавиться от беспорядка.
В этой статье эксперты рассмотрели десять умных аксессуаров и приспособлений, которые могут значительно упростить вашу жизнь. От настенных сушилок до функциональных розеток — эти идеи помогут вам максимально использовать пространство и сделать ваш дом более удобным.
Владельцам небольших квартир часто сложно найти подходящее место для сушки белья. Горизонтальные веревки в ванной комнате ухудшают эстетический вид помещения, а сырое белье способствует повышению влажности и размножению плесени. Балкон в холодное время года не обеспечивает достаточной сушки, а напольные складные сушилки в комнатах занимают много ценного пространства.
— В такой ситуации идеальным решением будет настенная складная сушилка. Она крепится к стене и может быть легко развернута при необходимости сушки белья. В сложенном состоянии она выглядит аккуратно и легко интегрируется в дизайн любого помещения, подчеркивает эксперт Ольга Касьянова.
Отсутствие достаточного количества крючков в ванной и на кухне — распространенная проблема, особенно когда место для их установки ограничено. Решением может стать навесной полотенцедержатель, который можно установить на дверь или дверцу шкафа без необходимости сверлить отверстия и повреждать поверхность.
Это не только удобно, но и позволяет легко перемещать или снимать аксессуар при необходимости, сохраняя чистоту и порядок в помещении.
Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией в ванной, когда достать рулон туалетной бумаги превращается в настоящее испытание? Приходится делать невероятные акробатические упражнения, а в итоге все равно остаешься недовольным из-за неудобно расположенного держателя.
Решение этой проблемы просто — вертикальная стойка для туалетной бумаги. Она не только позволяет легко переставлять держатель в удобное для вас место, но и предоставляет дополнительное пространство для хранения запасных рулонов. Теперь вы можете забыть о неприятных сюрпризах, когда бумага заканчивается в самый неподходящий момент. И самое главное — уборка становится намного проще, ведь стойку можно легко переместить или переставить без риска повредить стены или пол.
Еще одна неприятная задача — переноска тяжелых стульев или стремянок для уборки пыли в труднодоступных местах. Вместо этого можно использовать компактный и легкий табурет-стремянку.
— Этот предмет отличается высокой функциональностью и компактностью. Он может служить не только в качестве удобного сиденья, но и в качестве стремянки для доступа к высоким полкам или окнам, а также использоваться в качестве прикроватной тумбочки для хранения книг, наушников или других мелочей, — комментирует эксперт.
Традиционные плинтуса являются скоплением загрязнений и пыли, поэтому требуют постоянной тщательной уборки. Кроме того, они визуально «утяжеляют» интерьер.
Обратите внимание на микроплинтусы.
Преимущества:
Для многих жителей малогабаритных квартир без отдельных кладовых одной из основных проблем является хранение инструментов и предметов для уборки. Особенно сложно найти место для громоздких ведер. Но есть простое и эффективное решение — силиконовая складная емкость.
Эта удобная вещица может быть легко сложена в компактный «диск», занимающий минимум места. Теперь вы сможете без труда разместить ее в самых неожиданных уголках вашего жилища, например, между стеной и стиральной машиной. Когда вам понадобится ведро для уборки, просто разверните его, а после использования снова сложите и уберите.
Привычные межкомнатные порожки практически всегда становятся местами скопления грязи и пыли. Ведь добиться стопроцентного сцепления с напольным покрытием практически невозможно.
А еще возвышающийся элемент может мешать роботу-пылесосу. Установите вместо порогов пробковые компенсаторы в тон напольному покрытию. Так вы не только сделаете уборку проще, но и добьетесь эффекта цельного напольного покрытия во всей квартире и визуально увеличите пространство.
Диммер — это устройство, которое позволяет регулировать яркость освещения. Отсутствие этой функции в спальне или гостиной может стать серьезным недостатком, особенно если вы часто смотрите телевизор или работаете за компьютером. Мерцание экрана в темноте негативно сказывается на зрении и может раздражать нервную систему. Иногда также хочется создать уютную атмосферу с помощью полумрака.
Установка диммера в дополнение к стандартным выключателям позволит вам легко регулировать уровень освещения в зависимости от вашего настроения и потребностей. Просмотр видео или чтение книги при приглушенном свете будет более комфортным для глаз и способствует расслаблению.
Обычное зеркало в ванной не всегда обеспечивает достаточное освещение для точного нанесения макияжа. Хотя можно установить дополнительный светильник, это потребует сверления стены и возможного появления проводов.
— Это решение не только обеспечит необходимое освещение для макияжа и ухода за собой, но и добавит эстетики вашей ванной комнате, преображая ваше отражение и общий интерьер, — рассказывает Ольга.
Сейчас существует так много устройств с различными типами зарядок, что стандартные розетки не подходят для всех. Приходится приобретать множество переходников, которые засоряют ящики и квартиру в целом, а поиск нужного разъема превращается в бесконечный квест. Вместо этого купите многофункциональную розетку для всех видов электроприборов. Она элегантно выглядит в интерьере и защищает устройства от перепадов напряжения.
Ранее эксперты рассказали, как умная светодиодная лента может преобразить ваш дом.