10 хитрых деталей, которые сделают вашу квартиру удобнее

Решение этой проблемы просто — вертикальная стойка для туалетной бумаги. Она не только позволяет легко переставлять держатель в удобное для вас место, но и предоставляет дополнительное пространство для хранения запасных рулонов. Теперь вы можете забыть о неприятных сюрпризах, когда бумага заканчивается в самый неподходящий момент. И самое главное — уборка становится намного проще, ведь стойку можно легко переместить или переставить без риска повредить стены или пол.