Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай

В борьбе с проволочником могут помочь инсектициды. Однако, важно соблюдать инструкции и меры безопасности при их использовании. Некоторые из рекомендованных препаратов включают «Табу ТРИО», «Престиж КС», «Террадокс Г» и «Актара ВДГ». Эти средства обеспечивают защиту растений на протяжении более чем 60 дней, что позволяет эффективно бороться с проволочниками.