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Posted 12 сентября, 10:00

Published 12 сентября, 10:00

Modified 12 сентября, 10:00

Updated 12 сентября, 10:00

Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай

Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай

12 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Проволочник уползет с участка и больше не вернется: вот как защитить урожай
Картофель — один из самых популярных овощей на наших столах, но его выращивание часто сопровождается проблемой проволочника. Эти маленькие личинки жука-щелкуна могут превратить ваш урожай в сплошное разочарование. Как же избавиться от проволочника и вернуть картофелю достойный вид?

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая наносит значительный ущерб сельскому хозяйству, особенно хозяйствам, которые специализируются на выращивании корнеплодов. Эти личинки прогрызают ходы внутри клубней, что приводит к их быстрому гниению и усложняет процесс чистки.

Как избавиться от проволочника рассказали в издании «Белтновости».

Убирайте сорняки

Первый шаг в борьбе с проволочником — это регулярное удаление сорняков. Некоторые виды травы, такие как пырей, являются настоящим деликатесом для этих вредителей. Эксперты рекомендуют тщательно очищать участок от сорняков, чтобы лишить проволочника привычных источников пищи. Это значительно сократит популяцию вредителей на вашем участке.

Не оставляйте ботву на картофельном поле

После сбора урожая картофеля необходимо полностью очистить участок. Оставленная ботва и другие растительные остатки могут стать питательной средой для проволочника. Все остатки растений следует собрать и отправить в компостную кучу. Посадка сидератов, таких как горчица или фацелия, также поможет увеличить численность полезных микроорганизмов и сократить численность вредителей.

Не оставляйте ботву на картофельном полеНе оставляйте ботву на картофельном поле
Фото: Изображение Midjourney. Не оставляйте ботву на картофельном поле

Соблюдайте севооборот

Севооборот — один из самых эффективных методов борьбы с проволочником. Изменение местоположения выращиваемых растений каждый год помогает предотвратить концентрацию вредителей в почве.

— Проволочник предпочитает некоторые культуры, такие как картофель, но равнодушен к другим, например, фасоли, гороху или бобам, — рассказал опытный садовод Алексей.

Посадка этих культур на месте картофельного поля поможет значительно сократить популяцию проволочника.

Используйте химпрепараты

В борьбе с проволочником могут помочь инсектициды. Однако, важно соблюдать инструкции и меры безопасности при их использовании. Некоторые из рекомендованных препаратов включают «Табу ТРИО», «Престиж КС», «Террадокс Г» и «Актара ВДГ». Эти средства обеспечивают защиту растений на протяжении более чем 60 дней, что позволяет эффективно бороться с проволочниками.

Эффективные препараты

При посадке клубней рекомендуется использовать специальные препараты, такие как «Командор», «Имидор Про», «Престиж», «Клубнещит» и «Табу». Эти препараты наносятся непосредственно в лунки при посадке картофеля, что обеспечивает длительную защиту от вредителей.

Личный опыт и советы агрономов

Цикл развития проволочника составляет 4-5 лет, и дачники часто утверждают, что справиться с вредителем можно не менее чем за 3 года. Однако, существуют способы ускорить этот процесс. Один из таких методов — использование хлористого калия.

— Применив этот метод, мне удалось избавиться от проволочника за один сезон. На 1 м² участка я рассыпал 20 г хлористого калия, что привело к исчезновению вредителей, — радуется пенсионерка Елена.

Агрономы также рекомендуют использовать горчичный жмых при посадке картофеля. Это средство помогает отпугнуть проволочника и улучшить состояние почвы. Осенью участок можно обработать золой, что дополнительно поможет в борьбе с вредителями.

Крошечные белые жучки на ваших растениях: что это и как с ними бороться?
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