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Posted 11 сентября, 13:51

Published 11 сентября, 13:51

Modified 11 сентября, 13:53

Updated 11 сентября, 13:53

Как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза

Как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза

11 сентября 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
Как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза
С приходом холодов садоводы сталкиваются с проблемой вымерзания клубники, что может значительно снизить будущий урожай. Однако, новый метод укрытия, испытанный опытными огородниками, обещает надежную защиту. Рассказываем, как правильно сохранить клубнику на зиму, чтобы избежать потерь.

Клубника, несмотря на свою относительную неприхотливость, нуждается в тщательной зимней защите. Лютые морозы и ледяная корка на земле могут погубить даже самые крепкие кустики. О своих методах рассказал Алексей, опытный садовод и блогер канала «Идеальный огород».

Начинать укрытие следует, когда температура устойчиво держится около нуля, что обычно приходится на конец октября — начало ноября. Перед этим необходимо провести очистку грядок, удалив старые и больные листья, но оставив молодые розетки. Это поможет минимизировать риск возникновения болезней.

— Наблюдайте за прогнозом погоды и укрывайте клубнику за 1-2 дня до ожидаемого первого заморозка. Весной убирайте, когда утренние заморозки станут менее вероятными, и температура днём устойчиво поднимается выше +10°C.

Выбор укрывного материала

Одним из ключевых этапов подготовки клубники к зиме является выбор укрывного материала. Солома и еловый лапник хорошо задерживают снег, но могут привлечь грызунов. Торф же лучше избегать, так как он закисляет почву и задерживает её прогревание весной. Садоводы с многолетним опытом рекомендуют использовать агроволокно.

— Агроволокно плотностью 30-40 граммов на квадратный метр отлично справляется с задачей: оно и дышит, и влагу пропускает, и от мороза защищает, — делится своим опытом блогер.

Пленка также может быть использована, особенно в регионах с мягкими зимами. Однако важно помнить, что при неправильном использовании она может привести к выпреванию растений.

Выбор укрывного материалаВыбор укрывного материала
Фото: Изображение Midjourney. Выбор укрывного материала

Технология укрытия клубники

После выбора материала важно правильно укрыть клубнику. Если используется агроволокно, его следует укладывать в два слоя, создавая воздушную прослойку, которая станет дополнительной защитой от холода. При использовании пленки необходимо сделать каркас из проволочных дуг, чтобы пленка не прикасалась к листьям и не способствовала их подопрению.

Солома и лапник требуют аккуратного подхода: слой не должен быть слишком толстым, иначе весной растения могут задохнуться. Независимо от выбранного материала, обязательно оставляйте небольшие отверстия для проветривания и надежно закрепляйте края.

Технология укрытия клубникиТехнология укрытия клубники
Фото: Изображение Midjourney. Технология укрытия клубники

Зимний уход за клубникой

Укрытие клубники зимой требует регулярного контроля. Особенно важно следить за растениями после сильных снегопадов и оттепелей. В случае обильного снега необходимо аккуратно разгребать его, чтобы не повредить растения.

— Если у вас то мороз, то оттепель, будьте готовы подправлять укрытие. В теплые дни приоткрывайте края для проветривания, а как похолодает — снова закрывайте, — советует опытный садовод.

Весной укрытие следует снимать постепенно. Начинайте с середины марта, полностью открывая грядки только тогда, когда минует угроза заморозков, обычно это происходит в середине апреля.

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