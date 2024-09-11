Как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза

Posted 11 сентября, 13:51
Published 11 сентября, 13:51
Modified 11 сентября, 13:53
Updated 11 сентября, 13:53
Клубника, несмотря на свою относительную неприхотливость, нуждается в тщательной зимней защите. Лютые морозы и ледяная корка на земле могут погубить даже самые крепкие кустики. О своих методах рассказал Алексей, опытный садовод и блогер канала «Идеальный огород».
Начинать укрытие следует, когда температура устойчиво держится около нуля, что обычно приходится на конец октября — начало ноября. Перед этим необходимо провести очистку грядок, удалив старые и больные листья, но оставив молодые розетки. Это поможет минимизировать риск возникновения болезней.
— Наблюдайте за прогнозом погоды и укрывайте клубнику за 1-2 дня до ожидаемого первого заморозка. Весной убирайте, когда утренние заморозки станут менее вероятными, и температура днём устойчиво поднимается выше +10°C.
Одним из ключевых этапов подготовки клубники к зиме является выбор укрывного материала. Солома и еловый лапник хорошо задерживают снег, но могут привлечь грызунов. Торф же лучше избегать, так как он закисляет почву и задерживает её прогревание весной. Садоводы с многолетним опытом рекомендуют использовать агроволокно.
— Агроволокно плотностью 30-40 граммов на квадратный метр отлично справляется с задачей: оно и дышит, и влагу пропускает, и от мороза защищает, — делится своим опытом блогер.
Пленка также может быть использована, особенно в регионах с мягкими зимами. Однако важно помнить, что при неправильном использовании она может привести к выпреванию растений.
После выбора материала важно правильно укрыть клубнику. Если используется агроволокно, его следует укладывать в два слоя, создавая воздушную прослойку, которая станет дополнительной защитой от холода. При использовании пленки необходимо сделать каркас из проволочных дуг, чтобы пленка не прикасалась к листьям и не способствовала их подопрению.
Солома и лапник требуют аккуратного подхода: слой не должен быть слишком толстым, иначе весной растения могут задохнуться. Независимо от выбранного материала, обязательно оставляйте небольшие отверстия для проветривания и надежно закрепляйте края.
Укрытие клубники зимой требует регулярного контроля. Особенно важно следить за растениями после сильных снегопадов и оттепелей. В случае обильного снега необходимо аккуратно разгребать его, чтобы не повредить растения.
— Если у вас то мороз, то оттепель, будьте готовы подправлять укрытие. В теплые дни приоткрывайте края для проветривания, а как похолодает — снова закрывайте, — советует опытный садовод.
Весной укрытие следует снимать постепенно. Начинайте с середины марта, полностью открывая грядки только тогда, когда минует угроза заморозков, обычно это происходит в середине апреля.
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