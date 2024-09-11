Как защитить клубнику от вымерзания и повысить урожай в 2,5 раза

После выбора материала важно правильно укрыть клубнику. Если используется агроволокно, его следует укладывать в два слоя, создавая воздушную прослойку, которая станет дополнительной защитой от холода. При использовании пленки необходимо сделать каркас из проволочных дуг, чтобы пленка не прикасалась к листьям и не способствовала их подопрению.