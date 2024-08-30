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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Как избавиться от сорняков на участке: проверенные методы и советы

Как избавиться от сорняков на участке: проверенные методы и советы

30 августа 2024, 10:30
Как избавиться от сорняков на участке: проверенные методы и советы
Избавиться от сорняков на дачном участке — задача не из легких. Елена Конева, известный блогер канала «Семь дач», делится своим опытом борьбы с ненужной растительностью. Она использовала гербицид «Чистогряд» и готова рассказать, как это средство помогло ей навести порядок.

Сорняки — настоящая головная боль для любого дачника. Они не только портят внешний вид участка, но и отнимают питательные вещества у полезных растений. Особенно сложно бороться с многолетними злостными сорняками, которые способны распространяться по всему участку. Елена Конева нашла решение этой проблемы в виде гербицида «Чистогряд».

Почему именно «Чистогряд»?

Гербицид «Чистогряд» — идеальное решение для борьбы с сорняками на вашем огороде или газоне. Он эффективно уничтожает как однолетние (которые живут один сезон), так и многолетние сорняки (которые возвращаются год за годом), включая и злаковые (типа пырея), и двудольные (например, осот).

Когда и где использовать «Чистогряд»:

  1. Применяйте перед посадкой картофеля, овощей или цветов, чтобы очистить грядки от сорняков и обеспечить лучший рост ваших культур.
  2. Для подготовки почвы перед посевом газона. Он поможет избавиться от существующей растительности, создав идеальные условия для нового газона.
  3. Осенью после окончания сезона роста культур, чтобы уничтожить оставшиеся сорняки и предотвратить их размножение в следующем году.
Практическое применение гербицидаПрактическое применение гербицида
Практическое применение гербицида
Фото: vk.com/newssad24

Практическое применение гербицида

Елена Конева поделилась своим опытом использования гербицида на двух участках. Первый участок находится за забором и служит площадкой для осенизационной машины. Здесь невозможно посадить декоративные растения, поэтому важно было полностью избавиться от растительности.

Она также использовала гербицид для обработки второго участка, где планировала посадить кусты смородины, а также для избавления от сорняков в щелях дорожек.

— Я развела препарат по инструкции для обработки 100 квадратных метров, хотя участок у меня небольшой — всего около 4,5 квадратных метров, — рассказывает Елена.

Как правильно развести гербицид?

Для приготовления раствора Елена использовала 25 мл препарата на 1 литр воды. Препарат сначала разводится в небольшом количестве воды, затем доливается до полного объема и тщательно перемешивается. Опрыскивание проводится в два этапа, чтобы средство равномерно распределилось по всей площади.

Результаты использования гербицидаРезультаты использования гербицида
Результаты использования гербицида
Фото: Изображение Midjourney

Результаты использования гербицида

Обработку Елена провела 2июля. Уже через несколько дней начали проявляться первые результаты.

— 2 августа трава начала желтеть, даже малина, хотя препарат не рассчитан на удаление кустарников. На второй обработанной грядке сорняки начали отмирать к 9 августа, — отмечает блогер.

Что делать с отмершими сорняками?

После того, как сорняки отмерли и подсохли, их можно удалить механическим способом. Если участок небольшой, то это можно сделать вручную. На легких почвах отмершие сорняки можно собрать граблями или подрезать плоскорезом. Если планируется перекопка, то убирать сорняки совсем необязательно — они перегниют в почве, обогатив её органическими веществами.

Не повредит ли гербицид культурные растения?

Действующее вещество гербицида впитывается растением через листья и молодые побеги, двигаясь сверху вниз. Оно проникает в корень сорняка на глубину 30-50 см, что достаточно для уничтожения большинства сорняков.

Однако культурные растения, такие как малина или смородина, имеют более глубокую корневую систему. Например, на песчаной почве корни малины могут углубляться до 1,5-2 метров, а на глинистой — до 60 см. Поэтому растение на может немного пожухнуть, но вскоре восстанавливается и продолжает расти.

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