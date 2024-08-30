Как избавиться от сорняков на участке: проверенные методы и советы

После того, как сорняки отмерли и подсохли, их можно удалить механическим способом. Если участок небольшой, то это можно сделать вручную. На легких почвах отмершие сорняки можно собрать граблями или подрезать плоскорезом. Если планируется перекопка, то убирать сорняки совсем необязательно — они перегниют в почве, обогатив её органическими веществами.