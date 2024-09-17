Уфимский авиазавод оказался в огне

Как стало известно, в понедельник, 16 сентября, на уфимском авиазаводе ОДК-УМПО случился пожар. Инцидент произошел в литейном цехе во время демонтажа оконных рам. По предварительной информации, один из сотрудников был госпитализирован с ожогами, а другой получил механические травмы.