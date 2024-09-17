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Posted 17 сентября, 06:35

Published 17 сентября, 06:35

Modified 17 сентября, 08:13

Updated 17 сентября, 08:13

Уфимский авиазавод оказался в огне

Уфимский авиазавод оказался в огне

17 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, сообщает во вторник, 17 сентября, портал «Мой Башкортостан».

Как стало известно, в понедельник, 16 сентября, на уфимском авиазаводе ОДК-УМПО случился пожар. Инцидент произошел в литейном цехе во время демонтажа оконных рам. По предварительной информации, один из сотрудников был госпитализирован с ожогами, а другой получил механические травмы.

Представители завода подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что сейчас детали инцидента выясняются.

UPD: Как сообщают инсайдерские телеграмм — каналы, умер сотрудник УМПО, который получил травмы во время пожара в литейном цехе. Впрочем, республиканская Государственная инспекция труда эти сведения опровергает.

Напомним, что в августе в Стерлитамаке произошел крупный техногенный пожар из-за разгерметизации системы. Тогда спасатели боролись с огнем в промзоне, и местные жители даже подумали, что произошло землетрясение из-за оглушительного хлопка и густого дыма.

Напомним, что в августе в Стерлитамаке произошел крупный техногенный пожар из-за разгерметизации системы. Тогда спасатели боролись с огнем в промзоне, и местные жители даже подумали, что произошло землетрясение из-за оглушительного хлопка и густого дыма

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