«СЮ» посвятил победу над «Локомотивом» травмированному игроку

После игры члены команды созвонились с нападающим Глебом Кузьминым. Напомним, в ходе встречи с «Авангардом» 19 сентября уфимец столкнулся с Дарреном Дитцем и отлетел в борт. Хоккеиста увезли со стадиона прямо в больницу, где врачи диагностировали у него перелом позвоночника.