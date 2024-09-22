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Posted 22 сентября, 08:24

Published 22 сентября, 08:24

Modified 22 сентября, 08:26

Updated 22 сентября, 08:26

«СЮ» посвятил победу над «Локомотивом» травмированному игроку

«СЮ» посвятил победу над «Локомотивом» травмированному игроку

22 сентября 2024, 08:24
Фото: ХКСЮ / Telegram
Уфимский «Салават Юлаев» с победным счётом 3:2 провёл встречу с ярославским клубом.

Первые два периода «юлаевцам» удача совершенно не сопутствовала — уфимцы пропустили от ярославцев Александра Елесина и Степана Никулина две шайбы. В третьем периоде «СЮ» неожиданно удалось отыграться и сравнять счёт, в овертайме победную шайбу команде принёс Александр Хмелевский.

После игры члены команды созвонились с нападающим Глебом Кузьминым. Напомним, в ходе встречи с «Авангардом» 19 сентября уфимец столкнулся с Дарреном Дитцем и отлетел в борт. Хоккеиста увезли со стадиона прямо в больницу, где врачи диагностировали у него перелом позвоночника.

— Кузя, это для тебя. Показали такой же сильный характер, как у тебя! — гласит сообщение в Telegram-канале хоккейного клуба.
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