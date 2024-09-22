«СЮ» посвятил победу над «Локомотивом» травмированному игроку

Posted 22 сентября, 08:24
Published 22 сентября, 08:24
Modified 22 сентября, 08:26
Updated 22 сентября, 08:26
Первые два периода «юлаевцам» удача совершенно не сопутствовала — уфимцы пропустили от ярославцев Александра Елесина и Степана Никулина две шайбы. В третьем периоде «СЮ» неожиданно удалось отыграться и сравнять счёт, в овертайме победную шайбу команде принёс Александр Хмелевский.
После игры члены команды созвонились с нападающим Глебом Кузьминым. Напомним, в ходе встречи с «Авангардом» 19 сентября уфимец столкнулся с Дарреном Дитцем и отлетел в борт. Хоккеиста увезли со стадиона прямо в больницу, где врачи диагностировали у него перелом позвоночника.
— Кузя, это для тебя. Показали такой же сильный характер, как у тебя! — гласит сообщение в Telegram-канале хоккейного клуба.