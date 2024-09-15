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Posted 15 сентября, 14:12

Published 15 сентября, 14:12

Modified 15 сентября, 14:21

Updated 15 сентября, 14:21

Женской сборной пришлось отдуваться за «Салавата Юлаева»

Женской сборной пришлось отдуваться за «Салавата Юлаева»

15 сентября 2024, 14:12
Фото: tyurina13 / Telegram
Представительницам прекрасного пола удалось восстановить поруганную честь уфимского хоккея.

Уфимская «Агидель» начала новый сезон женской хоккейной лиги с двух уверенных побед — над екатеринбургскими «СКСО» и «ЦСП КИВС». Первая встреча закончилась для команды из башкирской столицы счётом 7:2, вторая — 4:1. Матчи проходили на минувших выходных, 14–15 сентября.

Между тем мужской сборной Башкирии, несмотря на блистательное начало сезона, в последнем матче повезло куда меньше. Встреча с командой из Свердловской области — «Автомобилистом» — закончилась для «юлаевцев» разгромным поражением со счётом 1:6. Надолго ли удача покинула хоккейный клуб — выяснится на встрече «СЮ» с «Авангардом» 17 сентября.

«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста»
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