Уфимские хоккеистки одержали пять побед подряд

Встреча женских сборных закончилась со счётом 0:2 в пользу уфимок. Отметим, что за день до этого команды провели ещё одну игру — минувший матч также закончился для «Агидели» уверенной победой: команда забросила в ворота «Бирюсы» шесть шайб и пропустила лишь одну.