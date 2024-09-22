Уфимские хоккеистки одержали пять побед подряд

Posted 22 сентября, 06:10
Published 22 сентября, 06:10
Modified 22 сентября, 06:12
Updated 22 сентября, 06:12
Встреча женских сборных закончилась со счётом 0:2 в пользу уфимок. Отметим, что за день до этого команды провели ещё одну игру — минувший матч также закончился для «Агидели» уверенной победой: команда забросила в ворота «Бирюсы» шесть шайб и пропустила лишь одну.
— Мы правильно восстановились после прошлой игры, поэтому сегодня хорошо чувствовали себя. <…> Все играли с полной самоотдачей и огнём в глазах, — подвела итоги матча голкипер «Агидели» Анна Пругова.
Ещё одну игру в Красноярске хоккейный клуб планирует провести 23 сентября. Ранее уфимки одержали три победы над СКСО.