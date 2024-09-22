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Posted 22 сентября, 06:10

Published 22 сентября, 06:10

Modified 22 сентября, 06:12

Updated 22 сентября, 06:12

Уфимские хоккеистки одержали пять побед подряд

Уфимские хоккеистки одержали пять побед подряд

22 сентября 2024, 06:10
Фото: ЖХК «Агидель» / Telegram
Гостевой матч для уфимской «Агидели» с красноярской «Бирюсой» 21 сентября завершился сухой победой.

Встреча женских сборных закончилась со счётом 0:2 в пользу уфимок. Отметим, что за день до этого команды провели ещё одну игру — минувший матч также закончился для «Агидели» уверенной победой: команда забросила в ворота «Бирюсы» шесть шайб и пропустила лишь одну.

— Мы правильно восстановились после прошлой игры, поэтому сегодня хорошо чувствовали себя. <…> Все играли с полной самоотдачей и огнём в глазах, — подвела итоги матча голкипер «Агидели» Анна Пругова.

Ещё одну игру в Красноярске хоккейный клуб планирует провести 23 сентября. Ранее уфимки одержали три победы над СКСО.

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