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Posted 14 сентября, 19:04

Published 14 сентября, 19:04

Modified 14 сентября, 19:06

Updated 14 сентября, 19:06

Рандеву с рыжей плутовкой: чиновник откровенно рассказал об отдыхе

Рандеву с рыжей плутовкой: чиновник откровенно рассказал об отдыхе

14 сентября 2024, 19:04
Фото: Вилдан Ситдиков / Telegram
Глава администрации Нуримановского района Башкирии Вилдан Ситдиков рассказал о «встрече с красавицей», которая оставила на него неизгладимое впечатление.

Как поделился чиновник, во время прогулки по лесу ему на пути попалась лисица. Отправиться на природу Ситдиков решил в свой выходной.

Судя по снимкам, рыжая плутовка вела себя довольно смело и не очень боялась встречи с человеком, хотя и не решалась подойти поближе. Руководителю муниципалитета даже удалось сделать близко сфотографировать лесного жителя и сделать несколько довольно занимательных кадров.

Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии участились случаи встреч с волками. Впрочем, в этом случае дикие животные являются для сельчан не поводом для занимательного контента, а реальной опасностью.

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