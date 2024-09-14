Рандеву с рыжей плутовкой: чиновник откровенно рассказал об отдыхе

Судя по снимкам, рыжая плутовка вела себя довольно смело и не очень боялась встречи с человеком, хотя и не решалась подойти поближе. Руководителю муниципалитета даже удалось сделать близко сфотографировать лесного жителя и сделать несколько довольно занимательных кадров.