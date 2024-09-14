Рандеву с рыжей плутовкой: чиновник откровенно рассказал об отдыхе

Posted 14 сентября, 19:04
Published 14 сентября, 19:04
Modified 14 сентября, 19:06
Updated 14 сентября, 19:06
Как поделился чиновник, во время прогулки по лесу ему на пути попалась лисица. Отправиться на природу Ситдиков решил в свой выходной.
Судя по снимкам, рыжая плутовка вела себя довольно смело и не очень боялась встречи с человеком, хотя и не решалась подойти поближе. Руководителю муниципалитета даже удалось сделать близко сфотографировать лесного жителя и сделать несколько довольно занимательных кадров.
Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии участились случаи встреч с волками. Впрочем, в этом случае дикие животные являются для сельчан не поводом для занимательного контента, а реальной опасностью.