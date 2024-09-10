Испуганный рысёнок бродит по Башкирии

Рысь — это не просто загадочное существо лесов, но и уникальный представитель семейства кошачьих. Эти хищники могут прыгать на высоту до двух метров. Однако наш маленький рысёнок пока что не готов к таким подвигам; его главная задача сейчас — найти свою маму.