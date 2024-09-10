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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Маленького рысенка засняли впервые в Башкирии

Испуганный рысёнок бродит по Башкирии

10 сентября 2024, 07:45
Фото: FreePik

Маленького рысенка засняли впервые в Башкирии

В селе Толбазы неожиданно появился юный рысёнок, который явно заблудился, сообщают во вторник, 10 сентября, очевидцы в соцсетях.

В понедельник, 9 сентября, на улицах Маяковского и Свободы жители Толбазов стали свидетелями трогательного зрелища: шустрый котёнок рыси пытался найти дорогу домой. Пухлый комочек с большими ушами и удивительно красивыми глазами выглядел испуганным и растерянным. При виде камер он решил скрыться от людей.

Видео: FreePik

Рысь — это не просто загадочное существо лесов, но и уникальный представитель семейства кошачьих. Эти хищники могут прыгать на высоту до двух метров. Однако наш маленький рысёнок пока что не готов к таким подвигам; его главная задача сейчас — найти свою маму.

Среди комментариев в социальных сетях можно встретить множество откликов от местных жителей.

— Как же жалко этого малыша. Надеюсь, он скоро вернется к маме, — пишут они с искренней заботой о судьбе пушистого беглеца. Некоторые даже предложили организовать поиск для его матери.

Информация о пропаже рысёнка была передана Государственному инспектору по охране животного мира Министерства экологии РБ Рафилю Кадырову.

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