В Башкирии подростка жестоко отпинали «за базар»

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Утверждается, что инцидент случился в селе Приютово. Двое подростков проводили вечер в одном из ночных заведений и повздорили. В какой-то момент один из участников перепалки позвал оппонента «поговорить» на улице.
«Беседа» явно не задалась — на кадрах видно, как молодой человек одним движением валит парня на землю и наносит тому 18 ударов ногой
Поверженный участник потасовки какое-то время лежит на земле будто без сознания. Вскоре к месту приходят множество молодых людей, пытающихся привести в чувство пострадавшего. Спустя какое-то время подросток наконец приходит в себя.
Ранее в одном из супермаркетов Стерлитамака двое покупателей устроили драку и разгромили полки с товаром.