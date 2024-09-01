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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Башкирии подростка жестоко отпинали «за базар»

В Башкирии подростка жестоко отпинали «за базар»

1 сентября 2024, 10:51
Фото: соцсети
Кадры жестокой драки в Белебеевском районе Башкортостана распространяют региональные Telegram-каналы.

Утверждается, что инцидент случился в селе Приютово. Двое подростков проводили вечер в одном из ночных заведений и повздорили. В какой-то момент один из участников перепалки позвал оппонента «поговорить» на улице.

«Беседа» явно не задалась — на кадрах видно, как молодой человек одним движением валит парня на землю и наносит тому 18 ударов ногой

Видео: соцсети

Поверженный участник потасовки какое-то время лежит на земле будто без сознания. Вскоре к месту приходят множество молодых людей, пытающихся привести в чувство пострадавшего. Спустя какое-то время подросток наконец приходит в себя.

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Ранее в одном из супермаркетов Стерлитамака двое покупателей устроили драку и разгромили полки с товаром.

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