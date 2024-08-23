«Сидит тут, б**дь полудохлая!» В Башкирии женщина устроила истерику в ПВЗ Wildberries

Раздосадованную покупательницу возмутил тот факт, что ей придётся потратить пару минут ещё и на оформление возврата. Выместить весь свой гнев горожанка решила на девушке, работающей в пункте выдачи. Сама сотрудница до последнего сохраняла спокойствие и вежливо отвечала женщине.