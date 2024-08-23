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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Женщина устроила истерику в Wildberries в Башкирии

«Сидит тут, б**дь полудохлая!» В Башкирии женщина устроила истерику в ПВЗ Wildberries

23 августа 2024, 09:09
Фото: соцсети

Женщина устроила истерику в Wildberries в Башкирии

Поклонница интернет-шоппинга довела молодую девушку-сотрудницу до слёз своими выходками, кадрами с камеры наблюдения делятся в соцсетях.

В Кумертау женщина закатила скандал с руганью в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Как можно понять из диалога на записи, в системе интернет-магазина произошёл некий сбой, из-за которого клиентке пришёл не тот товар.

Раздосадованную покупательницу возмутил тот факт, что ей придётся потратить пару минут ещё и на оформление возврата. Выместить весь свой гнев горожанка решила на девушке, работающей в пункте выдачи. Сама сотрудница до последнего сохраняла спокойствие и вежливо отвечала женщине.

Видео: соцсети

Ранее совершенно дикая история произошла в одном из ПВЗ марткеплейса в Сибае, где школьницы устроили оргию.

Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе
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