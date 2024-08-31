В горящем рынке обрушилась крыша

В Салавате МЧС задействовало вертолёт Ка32-А11ВС для тушения горящего ТЦ «Аструм». Напомним, пламя разгорелось утром субботы, 31 августа. Огонь начал распространяться из складских помещений сети по продаже электротехники. Как сообщили в МЧС, к 16:40 пожар наконец был локализован на площади 2500 кв м. Между тем у самого здания на площади 1200 кв. м обрушилась кровля.