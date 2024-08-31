В горящем рынке обрушилась крыша

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Салавате МЧС задействовало вертолёт Ка32-А11ВС для тушения горящего ТЦ «Аструм». Напомним, пламя разгорелось утром субботы, 31 августа. Огонь начал распространяться из складских помещений сети по продаже электротехники. Как сообщили в МЧС, к 16:40 пожар наконец был локализован на площади 2500 кв м. Между тем у самого здания на площади 1200 кв. м обрушилась кровля.
Сейчас ликвидацией пламени занимаются 40 специалистов. Вместе с вертолётом используются 14 единиц техники МЧС.
Между тем причина пожара, как сообщили в Госкомитете региона по ЧС, по-прежнему не установлена.
В местных Telegram-каналх появилась информация, что один из сотрудников МЧС пострадал при тушении пожара. На кадрах горожан видно, как человека кладут на носилки и несут в карету скорой помощи. Рядом на асфальте можно увидеть пожарную форму.
В МЧС Mkset сообщили, что у огнеборца упало давление. Госпитализация ему не потребовалась — врачи оказали пациенту необходимую помощь, состояние спасателя вскоре пришло в норму.