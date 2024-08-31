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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Вертолет тушит горящий в Башкирии рынок

В горящем рынке обрушилась крыша

31 августа 2024, 11:46
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Вертолет тушит горящий в Башкирии рынок

Площадь возгорания с момента обнаружения увеличилась в 16 раз

В Салавате МЧС задействовало вертолёт Ка32-А11ВС для тушения горящего ТЦ «Аструм». Напомним, пламя разгорелось утром субботы, 31 августа. Огонь начал распространяться из складских помещений сети по продаже электротехники. Как сообщили в МЧС, к 16:40 пожар наконец был локализован на площади 2500 кв м. Между тем у самого здания на площади 1200 кв. м обрушилась кровля.

Сейчас ликвидацией пламени занимаются 40 специалистов. Вместе с вертолётом используются 14 единиц техники МЧС.

Между тем причина пожара, как сообщили в Госкомитете региона по ЧС, по-прежнему не установлена.

Видео: МЧС

В местных Telegram-каналх появилась информация, что один из сотрудников МЧС пострадал при тушении пожара. На кадрах горожан видно, как человека кладут на носилки и несут в карету скорой помощи. Рядом на асфальте можно увидеть пожарную форму.

В МЧС Mkset сообщили, что у огнеборца упало давление. Госпитализация ему не потребовалась — врачи оказали пациенту необходимую помощь, состояние спасателя вскоре пришло в норму.

Огонь поглощает рынок в Башкирии
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