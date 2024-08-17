В Башкирии дед ушел за грибами и погиб

Накануне вечером спасателям позвонила взволнованная девушка и сообщила, что ее отец ушел за грибами в лес недалеко от поселка Максимовка под Уфой и пропал. Его телефон прозванивается, но пенсионер не берет трубку. Звонившая переживала, что с ним могло что-то случиться. Девушка также рассказала, что пропавший был опытным грибников и никогда ранее в лесу на ночь не оставался.