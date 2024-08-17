В Башкирии дед ушел за грибами и погиб

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Накануне вечером спасателям позвонила взволнованная девушка и сообщила, что ее отец ушел за грибами в лес недалеко от поселка Максимовка под Уфой и пропал. Его телефон прозванивается, но пенсионер не берет трубку. Звонившая переживала, что с ним могло что-то случиться. Девушка также рассказала, что пропавший был опытным грибников и никогда ранее в лесу на ночь не оставался.
Спасатели выяснили приметы мужчины, его примерный маршрут передвижения и выехали на поиски. Вместе с ними прочесывать лес отправились специалисты УГЗ Уфы, волонтеры БаРС и Лиза Алерт. После нескольких часов поиска тело пенсионера обнаружили в густом подлеске недалеко от дороги. Оно было не повреждено, следов нападения животных или физического насилия не было. По предварительным данным, причиной гибели могла стать остановка сердца.
Спасатели просят жителей Башкирии не отпускать престарелых родственников одних в лес либо на рыбалку. По возможности их нужно всегда сопровождать, чтобы при необходимости оказать первую помощь.