Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов

В лесах Башкортостана произрастает множество разнообразных грибов, которые привлекают внимание и радуют вкусовые рецепторы. Маслята, подберезовики и сморчки — одни из наиболее востребованных видов, которые активно собирают местные жители. Маслята распространены в лесах, прилегающих к деревням и поселкам, подберезовики произрастают в лиственных лесах, а сморчки можно встретить в различных местах, включая поля и опушки лесов.