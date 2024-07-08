Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В лесах Башкортостана произрастает множество разнообразных грибов, которые привлекают внимание и радуют вкусовые рецепторы. Маслята, подберезовики и сморчки — одни из наиболее востребованных видов, которые активно собирают местные жители. Маслята распространены в лесах, прилегающих к деревням и поселкам, подберезовики произрастают в лиственных лесах, а сморчки можно встретить в различных местах, включая поля и опушки лесов.
С октября 2023 года в России действует закон, устанавливающий уголовную ответственность за сбор краснокнижных растений и грибов. Это означает, что помимо штрафов за незаконный сбор таких грибов теперь также может быть назначено тюремное заключение.
— Лицу, пойманному на сборе грибов, включенных в Красную книгу, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет, — рассказывает адвокат Константин Александров.
Продажа или покупка краснокнижных грибов также строго наказывается. Нарушителям грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Если правонарушение совершено группой лиц или с использованием служебного положения, штраф может увеличиться до 3 млн рублей, а срок лишения свободы — до 9 лет.
В первую очередь важно помнить, что запрещено собирать все грибы, занесенные в Красную книгу. Вот несколько примеров:
По словам юриста Михаила Салкина, сбор краснокнижных грибов может повлечь за собой ответственность, хотя уголовное преследование маловероятно. В случае обнаружения таких грибов нарушитель будет обязан возместить экологический ущерб.
Биолог Сергей Владимиров советует воздержаться от сбора грибов, которые очевидно не будут употреблены в пищу.
— Это вредно не только для краснокнижных грибов, но и для всей экосистемы леса, — отмечает он.
Для избегания затруднений, следует тщательно ознакомиться с перечнем грибов, запрещенных к сбору, и следовать нескольким элементарным рекомендациям:
— Не каждый грибник обладает знаниями для различения редких грибов от обычных, поэтому крайне важно ознакомиться с перечнем видов, запрещенных к сбору, и проявлять максимальную внимательность, — рассказал в беседе с NEWS миколог Михаил Вишневский.