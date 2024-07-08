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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов

Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов

8 июля 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Собирание грибов — увлекательное занятие, которое манит многих жителей Уфы в окрестные леса. Тем не менее, неожиданная находка в лесу может обернуться ощутимым штрафом или даже тюремным заключением. Чтобы избежать неприятностей и продолжать наслаждаться сбором грибов, ознакомьтесь с нашим материалом

В лесах Башкортостана произрастает множество разнообразных грибов, которые привлекают внимание и радуют вкусовые рецепторы. Маслята, подберезовики и сморчки — одни из наиболее востребованных видов, которые активно собирают местные жители. Маслята распространены в лесах, прилегающих к деревням и поселкам, подберезовики произрастают в лиственных лесах, а сморчки можно встретить в различных местах, включая поля и опушки лесов.

Уголовная ответственность

С октября 2023 года в России действует закон, устанавливающий уголовную ответственность за сбор краснокнижных растений и грибов. Это означает, что помимо штрафов за незаконный сбор таких грибов теперь также может быть назначено тюремное заключение.

— Лицу, пойманному на сборе грибов, включенных в Красную книгу, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет, — рассказывает адвокат Константин Александров.

Продажа или покупка краснокнижных грибов также строго наказывается. Нарушителям грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Если правонарушение совершено группой лиц или с использованием служебного положения, штраф может увеличиться до 3 млн рублей, а срок лишения свободы — до 9 лет.

Саркосома шаровиднаяСаркосома шаровидная
Саркосома шаровидная
Фото: Грибы 4×4 (Offroad Mushrooms)

Какие грибы собирать нельзя?

В первую очередь важно помнить, что запрещено собирать все грибы, занесенные в Красную книгу. Вот несколько примеров:

  • Саркосома шаровидная — этот гриб не съедобен, но его используют в лечебных целях. Он растет в хвойных лесах и встречается в разных регионах России.
  • Ежовик коралловидный — съедобный гриб, который растет на пнях и валежнике лиственных пород. Его уникальная форма напоминает кораллы. Встречается в Амурской области, Хабаровском крае и других регионах.
  • Гиропорус синеющий — редкий гриб, который легко отличить по характерному синим пятнам на разломе. Растет на песчаных почвах в лесах Европейской части России и Сибири.

По словам юриста Михаила Салкина, сбор краснокнижных грибов может повлечь за собой ответственность, хотя уголовное преследование маловероятно. В случае обнаружения таких грибов нарушитель будет обязан возместить экологический ущерб.

Биолог Сергей Владимиров советует воздержаться от сбора грибов, которые очевидно не будут употреблены в пищу.

— Это вредно не только для краснокнижных грибов, но и для всей экосистемы леса, — отмечает он.
Гиропорус синеющийГиропорус синеющий
Гиропорус синеющий
Фото: Красная Книга Московской Области

Как избежать неприятностей?

Для избегания затруднений, следует тщательно ознакомиться с перечнем грибов, запрещенных к сбору, и следовать нескольким элементарным рекомендациям:

  • Собирайте исключительно те грибы, которые вам хорошо знакомы. В случае возникновения сомнений относительно вида гриба воздержитесь от его сбора.
— Не каждый грибник обладает знаниями для различения редких грибов от обычных, поэтому крайне важно ознакомиться с перечнем видов, запрещенных к сбору, и проявлять максимальную внимательность, — рассказал в беседе с NEWS миколог Михаил Вишневский.
  • Избегайте сбора грибов вблизи автомагистралей и в зонах с повышенным уровнем загрязнения, поскольку они могут накапливать токсичные вещества, такие как ртуть и свинец.
  • Обрабатывайте собранные грибы незамедлительно, так как они являются скоропортящимся продуктом.
  • Во избежание риска возникновения ботулизма не консервируйте грибы в герметичных банках в домашних условиях.
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#Ольга Харина#Общество#Грибы#Грибное место#Отравление грибами#Сбор грибов#Грибной сезон
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