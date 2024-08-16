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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Заражённое озеро в Башкирии станет заповедным

Заражённое озеро в Башкирии станет заповедным

16 августа 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
Чиновники придумали, что делать с водоёмом — сообщает башкортостанский Роспотребнадзор.

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров предложил включить озеро Талкас — «жемчужину Башкортостана» — в состав природного парка в Зауралье.

Напомним, как сообщал Mkset, в июле 2024 года на водоёме были обнаружены опаснейшие бактерии. Из-за микроорганизмов было принято решение полностью заменить объём воды в озере. Жителей же призвали временно отказаться от купания на местном пляже.

Между тем ранее другое предложение по водоёму высказывал вице-премьер региона Азат Бадранов — замглавы Кабмина высказал инициативу о создании единой туристической зоны из озёр Талкас и Графское.

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