Заражённое озеро в Башкирии станет заповедным

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Депутат Госдумы Зариф Байгускаров предложил включить озеро Талкас — «жемчужину Башкортостана» — в состав природного парка в Зауралье.
Напомним, как сообщал Mkset, в июле 2024 года на водоёме были обнаружены опаснейшие бактерии. Из-за микроорганизмов было принято решение полностью заменить объём воды в озере. Жителей же призвали временно отказаться от купания на местном пляже.
Между тем ранее другое предложение по водоёму высказывал вице-премьер региона Азат Бадранов — замглавы Кабмина высказал инициативу о создании единой туристической зоны из озёр Талкас и Графское.